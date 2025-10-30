VIDEO: दिन में परिवार के लिए कमाई..रात में पढ़ाई, हारमोनियम बजाती 13 साल की 'सोनी' बनी इंस्पिरेशन

13-year-old girl harmonium Mumbai: कभी-कभी सोशल मीडिया पर कोई वीडियो दिल को इतनी गहराई से छू जाता है कि उसे भूल पाना मुश्किल होता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें मुंबई की 13 साल की सोनी हारमोनियम बजाते हुए गाना गा रही है. यह वीडियो एक यात्री ने लोकल ट्रेन में बनाया था और Instagram पर शेयर करते हुए लिखा, 'इतनी छोटी, फिर भी इतनी मजबूत.'

दिन में सफर, रात में सपनों की उड़ान (Mumbai local harmonium player)

वीडियो में सोनी बताती है कि वह रोजाना दादर से राम मंदिर स्टेशन तक ट्रेन में हारमोनियम बजाती है. सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, और रविवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक. संगीत से जो कुछ भी कमाती है, उससे अपने परिवार की मदद करती है. वह कहती है, कि, 'मैं स्कूल जाती हूं, घर लौटकर खाना बनाती हूं और रात को पढ़ाई करती हूं.' सोनी की यह सादगी और जज्बा देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने लुटाया प्यार (Mumbai local train)

वीडियो पर हजारों लोगों ने कमेंट करते हुए सोनी की तारीफ की. एक यूज़र ने लिखा, 'वो सिर्फ गाती नहीं, अपनी कहानी सुनाती है...हिम्मत और आत्मा की आवाज.' एक और यूजर ने कहा, 'मैंने उसे कई बार वीकेंड पर देखा है, उसकी आवाज में जादू है.' किसी ने लिखा, 'उसकी मुस्कान सब कुछ कह देती है या तो वो बहुत मजबूत है या उसने जिंदगी को स्वीकार लिया है.' कभी किसी ट्रेन में अगर सोनी मिले, तो बस उसकी धुन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसमें मेहनत, हौसला और उम्मीद का संगीत छिपा है.

