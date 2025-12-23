विज्ञापन

नीलम की बेटी ने खूबसूरती में तोड़े सारे रिकॉर्ड्स, फोटो देखकर कहेंगे- सबसे सुंदर स्टारकिड

Actress Neelam Daughter Ahana: एक्ट्रेस नीलम की बेटी अहाना सोनी 13 साल की हो गईं. इस खास मौके पर नीलम ने बेटी के लिए दिल को छू लेने वाला नोट शेयर किया.

Actress Neelam Daughter Ahana: एक्ट्रेस नीलम की बेटी अहाना सोनी 13 साल की हो गईं. इस खास मौके पर नीलम ने बेटी के लिए दिल को छू लेने वाला नोट शेयर किया. इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस ने अपनी बेटी अहाना के खास बर्थडे सेलिब्रेशन की दो तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने लिखा, “और बस ऐसे ही मेरी बच्ची 13 साल की हो गई. मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती हैं. तुम्हें हमेशा खुशियां मिलें.” नीलम ने 2011 में एक्टर समीर सोनी से शादी की. 2013 में, उन्होंने एक बेटी को गोद लिया और उसका नाम अहाना रखा. नीलम ने फिल्म जवानी से डेब्यू किया था. गोविंदा के साथ इल्ज़ाम में अपने रोल से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली. गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी बहुत पॉपुलर हुई और उन्होंने 14 फिल्मों में साथ काम किया.

उनमें से बड़ी हिट फिल्में लव 86, खुदगर्ज़, हत्या और ताकतवर हैं. उन्होंने चंकी पांडे के साथ पांच हिट फिल्में दीं, जिनमें आग ही आग, पाप की दुनिया, खतरों के खिलाड़ी, मिट्टी और सोना और घर का चिराग शामिल हैं. उन्होंने प्रोसेनजीत चटर्जी के साथ बंगाली फिल्म बदनाम में भी काम किया है. नीलम पॉपुलर फिल्म कुछ कुछ होता है में भी दिखी हैं, जिसमें उन्होंने खुद एक VJ का रोल किया था और फैमिली ड्रामा हम साथ साथ हैं में भी नजर आई थीं. उनकी आखिरी फिल्म चंकी पांडे के साथ काफी समय से अटकी कसम थी. हाल के सालों में वह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली रियलिटी टेलीविज़न सीरीज़ फैबुलस लाइव्स ऑफ़ बॉलीवुड वाइव्स के तीन सीज़न में महीप कपूर, भावना पांडे और सीमा सजदेह के साथ दिखी हैं.

2001 में कुछ समय के लिए फिल्में छोड़ने के बाद उन्होंने ज्वेलरी डिजाइनिंग में हाथ आजमाया और इसी नाम से अपना खुद का कमर्शियल काम शुरू किया. एक्टिंग की बात करें तो वह मेड इन हेवन सीरीज़ में नज़र आईं, जो दिल्ली में मेड इन हेवन नाम की एजेंसी चलाने वाले दो वेडिंग प्लानर तारा और करण की ज़िंदगी की कहानी है.

नीलम को द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड में भी खुद का रोल निभाते हुए देखा गया था. इस शो में बॉबी देओल लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल, सहर बाम्बा, अन्या सिंह, मनोज पाहवा, मनीष चौधरी, रजत बेदी, मेहरज़ान माज़दा, दिविक शर्मा, मोना सिंह, गौतमी कपूर, विजयंत कोहली, नेविल भरूचा और अरमान खेरा हैं. इस सीरीज़ से आर्यन खान ने डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू किया था.

