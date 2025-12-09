विज्ञापन

टूटे दांत वाली क्यूट गंगूबाई याद है? अब दिखती हैं इतनी खूबसूरत और ग्लैमरस, लेटेस्ट तस्वीरों में पहचानना हुआ मुश्किल

कपिल शर्मा और कृष्णा अभिषेक जैसे दिग्गज कॉमेडियन्स के साथ कॉमेडी सर्कस में नजर आई क्यूट सी गंगूबाई यानी सलोनी दैनी अब बड़ी होकर इतनी बदल चुकी हैं कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया है. लॉकडाउन के दौरान एक्ट्रेस में बड़ा बदलाव आया.

नई दिल्ली:

Saloni Daini Latest Photo ; टीवी पर अपने कॉमेडी और क्यूट मुस्कान से छा जाने वाली वो छोटी सी, गोलू-मोलू सी गंगूबाई तो याद ही होगी आपको. जिसकी मुस्कान और फनी लाइन्स सुन हर कोई ठहाके लगाने पर मजबूर हो जाता था. कपिल शर्मा और कृष्णा अभिषेक जैसे दिग्गज कॉमेडियन्स के साथ कॉमेडी सर्कस में नजर आई क्यूट सी गंगूबाई यानी सलोनी दैनी अब बड़ी होकर इतनी बदल चुकी हैं कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया है. लॉकडाउन के दौरान एक्ट्रेस में बड़ा बदलाव आया. उनका ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को चौंका रहा है.

हाल में सलोनी को मुंबई में स्पॉट किया गया. इस दौरान वह एकदम बदली-बदली नजर आईं. वह बिल्कुल फिट और स्लिम नजर आ रही थीं. ब्राउन कलर के जैकेट के साथ, ब्लू डेनिम को पेयर किए सिंपल लुक में भी बेहद प्यारी और खूबसूरत दिख रही थीं. सलोनी फैंस के साथ फोटो क्लिक करवाती और पैपाराजी के लिए पोज करती नजर आईं.

सलोनी ने कुछ समय पहले अपने वेट-लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद स्विम सूट पहने हुए तस्वीरें शेयर की थीं और यह भी बताया कि लॉकडाउन में इस जर्नी को शुरू किए 3 साल हो गए हैं. फैंस रिजल्ट देखकर हैरान रह गए थे.  खैर एक्ट्रेस ने यकीनन वह लुक पाने के लिए कड़ी मेहनत की है जो वह चाहती थीं और उनकी कोशिशों की बहुत तारीफ हुई है.

कैसे किया वेट लॉस

सलोनी ने बताया कि लॉकडाउन में अपने डेडिकेशन से उन्होंने लगभग 22 किलो वज़न कम किया. उन्होंने बताया, "जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा घर पे खाती थी. मम्मी मोमोज़, बटर चिकन, केक और ऐसी ही चीज़ें बनाती थीं. एक दिन मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठी शो देख रही थी, और अचानक, स्क्रीन लॉक हो गई और मैंने लैपटॉप पर अपना चेहरा देखा. और मैं बहुत चबी लग रही थी. उस समय मेरा वज़न 80 किलो या कुछ ऐसा ही था. तो मुझे लगा कि अब मुझे अपना वज़न कम करना है. मैं बस फिट और हेल्दी रहने के लिए वज़न कम करना चाहती थी. मैंने एक डाइट फॉलो की और हर दिन वर्कआउट किया. अब मैं 58 साल की हूं."

अब क्या कर रही हैं सलोनी?

सलोनी इन दिनों शो 'हमारा विनायक' में नजर आ रही है. इसके अलावा वह TVF यूनिवर्स का हिस्सा भी बन चुकी हैं. 

