कमर पर बच्ची लटकाए और हाथ में पत्थर, रोज़ी-रोटी के लिए ट्रेन में गाती दिखी मां, दर्द भरी आवाज़ कर देगी भावुक

एक नया वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ट्रेन में पत्थर बजाते हुए सुरीली आवाज़ में गाना गाते हुए नज़र आ रही है. महिला की दर्द भरी आवाज़ लोगों का दिल जीत रही है. 

टैलेंट ऐसी चीज है, जो कहीं भी देखने को मिल सकता है. फिर चाहे वो सेलिब्रिटीज से भरा स्टेज हो या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म. टैलेंट हर क्लास के लोगों के अंदर छिपा होता है. और सोशल मीडिया वो जगह है जहां कोई भी अपना टैलेंट दिखा सकता है. इसके जरिए आए दिन हमें लोगों के अनोखे टैलेंट देखने को मिलते रहते हैं. अब ऐसा ही एक नया वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ट्रेन में पत्थर बजाते हुए सुरीली आवाज़ में गाना गाते हुए नज़र आ रही है. महिला की दर्द भरी आवाज़ लोगों का दिल जीत रही है. 

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक महिला अपनी कंधे पर बंधे कपड़े से बच्ची को कमर पर लटकाए हुए हैं. हाथ में पत्थर लिए महिला दर्द भरी आवाज़ में गाना गा रही है और पत्थर बजाते हुए सुर मिला रही है. इस दौरान वो अपनी बच्ची को देखते हुए मुस्कुराती है और उसे दुलार भी करती है. महिला की दर्द भरी आवाज़ उसके दुख को बयां कर रही है. ये वीडियो लोगों को भावुक कर रहा है. साथ ही लोग महिला की आवाज़ की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं.

देखें Video:

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @aadithyan_sivakumar नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- जब जीवन और संगीत एक साथ मिलकर यात्रा करते हैं, तो यह बहुत सुंदर लगता है. आज एरानाड एक्सप्रेस पर एक गायक और एक बच्चा. वीडियो को अबतक 37 लाख बार देखा जा चुका है और 2 लाख से ज्यादा बार इसे लाइक किया जा चुका है. लोग वीडियो पर तारीफों भरे और भावुक कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- कितना अच्छा बजा रही है और आवाज भी कितनी अच्छी है. दूसरे यूजर ने लिखा- किस्मत महलों मे राज करती है और Telent सडकों पर तमाशा. तीसरे ने लिखा- इज्जत से कमा के खा रही है.

Mother Sings In Train, Singing Video, Talent Video
