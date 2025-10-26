हरिद्वार के चंडी घाट क्षेत्र में रविवार को गंगा किनारे एक 13 - 15 फुट लंबा किंग कोबरा दिखाई देने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. सांप को देखकर आसपास के लोग काफी घबरा गए और तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लगभग एक घंटे के ऑपरेशन के बाद किंग कोबरा को सुरक्षित रूप से पकड़ा गया.

वायरल हुआ वीडियो

बताया जा रहा है कि यह सांप लगभग 13 –15 फुट लंबा था और बेहद सक्रिय स्थिति में था. रेस्क्यू टीम के सदस्य की मदद स्थानीय लोगों ने भी की ,सांप का गंगा तट के पास से सफल रेस्क्यू किया गया. पूरी कार्रवाई के दौरान वन विभाग की कर्मी बेहद सतर्क रहे. रेस्क्यू के बाद कोबरा को जंगल के अंदर, मानव बस्तियों से दूर, राजाजी टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया. रेस्क्यू की पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें टीम को सांप को पकड़ते और सुरक्षित कैरी बैग में डालते देखा जा सकता है.

बार-बार बदल रहा था जगह

बताया जा रहा है कि यह सांप काफी सक्रिय स्थिति में था और बार-बार अपनी जगह बदल रहा था, जिससे रेस्क्यू टीम को उसे काबू में करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. रेस्क्यू टीम ने अत्यंत सावधानी और अनुभव के साथ सांप को नियंत्रित किया और उसे एक विशेष कैरी बैग में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला. इसके बाद कोबरा को मानव बस्तियों से दूर राजाजी टाइगर रिजर्व के गहरे जंगल में छोड़ दिया गया, ताकि वह अपने प्राकृतिक आवास में लौट सके.

वन विभाग ने की अपील

पूरे रेस्क्यू अभियान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में टीम को सांप को पकड़ते, बैग में डालते और फिर सुरक्षित स्थान पर ले जाते देखा जा सकता है. लोगों ने वन विभाग की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की सराहना की है. वन विभाग ने अपील की है कि यदि कहीं भी इस तरह के जंगली जीव दिखाई दें तो लोग खुद से कोई कदम न उठाएं, बल्कि तुरंत विभाग को सूचना दें ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके.

