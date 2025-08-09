विज्ञापन
विशेष लिंक

यूनुस का जाना तय, बांग्लादेश में फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में होंगे चुनाव

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव की सही तारीख का खुलासा कार्यक्रम की घोषणा से दो महीने पहले किया जाएगा. वहीं उनका कार्यालय विभिन्न चुनौतियों के बावजूद कम समय सीमा के भीतर चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
यूनुस का जाना तय, बांग्लादेश में फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में होंगे चुनाव
  • चुनाव की सही तारीख फरवरी से दो महीने पहले सार्वजनिक की जाएगी.
  • निर्वाचन आयोग मतदाताओं के बीच बढ़ती उदासीनता को लेकर चिंतित है.
  • पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बांग्लादेश के चुनाव निकाय प्रमुख ने शनिवार को कहा कि आम चुनाव फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में होंगे, लेकिन इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित कराया जाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. हालांकि, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) एएमएम नासिर उद्दीन ने कहा कि कार्यक्रम की घोषणा से दो महीने पहले सही तारीख का खुलासा किया जायेगा. सरकारी बांग्लादेश संघबाद संस्था (बीएसएस) ने उत्तर-पश्चिमी रंगपुर जिले में एक समारोह में उद्दीन के हवाले से कहा, ‘‘लोगों का चुनाव प्रणाली, निर्वाचन आयोग और चुनावी प्रक्रिया में शामिल प्रशासनिक तंत्र पर से विश्वास उठ गया है.'' हालांकि, उद्दीन ने कहा कि उनका कार्यालय ‘‘खोए हुए भरोसे को बहाल करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है.''

यूनुस ने भी की थी घोषणा

सीईसी की यह टिप्पणी अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस द्वारा यह घोषणा किए जाने के चार दिन बाद आई है कि चुनाव अगले साल फरवरी में होंगे. नासिर उद्दीन ने आशंका जताई कि मतदाताओं में उदासीनता बढ़ रही है क्योंकि ‘‘पिछले कुछ वर्षों में लोग मतदान प्रक्रिया से विमुख हो गए हैं'' लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ‘‘जब तक निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहेगा, तब तक सभी कार्यवाही में नियमों और कानूनों का सख्ती से पालन किया जायेगा.''

खालिदा जिया की पार्टी करेगी गठबंधन

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव की सही तारीख का खुलासा कार्यक्रम की घोषणा से दो महीने पहले किया जाएगा. वहीं उनका कार्यालय विभिन्न चुनौतियों के बावजूद कम समय सीमा के भीतर चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है. इस बीच, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं जिया के बेटे तारिक रहमान ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी और उसके समान विचारधारा वाले सहयोगी गठबंधन के रूप में अगले साल फरवरी में प्रस्तावित चुनावों में भाग लेंगे. जमात बीएनपी के नेतृत्व वाली चार-पक्षीय गठबंधन सरकार में एक प्रमुख भागीदार थी जिसने 2001-2006 तक देश पर शासन किया था. ‘स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन' (एसएडी) द्वारा हिंसक प्रदर्शन किये जाने के बाद पांच अगस्त, 2024 को अवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। हसीना के देश छोड़कर भागने के तीन दिन बाद, यूनुस ने आठ अगस्त को अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार का पदभार संभाला था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bangladesh, Bangladesh Election 2026, Bangladesh Election News, Mohammad Yunus, Yunus Bangladesh News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com