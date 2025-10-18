अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय लंच में हिस्सा लिया और रूस-यूक्रेन संघर्ष पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की. राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 'एक-दूसरे को पसंद नहीं करते'. ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के सामने ही कहा, "वे (ज़ेलेंस्की और पुतिन) एक-दूसरे को पसंद नहीं करते. मैं यह बात राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सामने कह रहा हूं, लेकिन मैं राष्ट्रपति पुतिन के सामने भी कह रहा हूं." उन्होंने दोनों नेताओं के बीच 'बहुत ज़्यादा दुश्मनी' होने की बात स्वीकार की, जो युद्ध को समाप्त करने की कोशिशों के बीच एक बड़ी चुनौती को दर्शाती है.

वहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है. तालिबान ने पाकिस्तान पर 'पीठ में छुरा घोंपने' का गंभीर आरोप लगाया है. तालिबान का दावा है कि जहां एक ओर दोनों देशों के बीच सीजफायर को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी थी, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने डूरंड रेखा से सटे अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के कई जिलों में हवाई हमले किए हैं. तालिबान के अनुसार, पाकिस्तान की इस कार्रवाई से शांति स्थापित करने की कोशिशों को भारी झटका लगा है, और सीमा पर तनाव फिर से बढ़ गया है.