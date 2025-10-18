विज्ञापन
विशेष लिंक

पाकिस्तान की 'ना'पाक हरकत! युद्धविराम के नाम पर धोखा, अफगानिस्तान में रिहायशी इलाकों पर बमबारी

तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान ने डूरंड रेखा से सटे अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के कई जिलों में हवाई हमले किए हैं, जिससे शांति स्थापित करने की कोशिशों को भारी झटका लगा है.

Read Time: 2 mins
Share
पाकिस्तान की 'ना'पाक हरकत! युद्धविराम के नाम पर धोखा, अफगानिस्तान में रिहायशी इलाकों पर बमबारी
  • पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सीमा पर 48 घंटे के युद्धविराम को बढ़ाने पर शुक्रवार को सहमति जताई.
  • तालिबान ने पाकिस्तान पर डूरंड रेखा के पास अफगानिस्तान में हवाई हमले करने का आरोप लगाया.
  • अफगान पुलिस अधिकारी के अनुसार युद्धविराम खत्म होने के कुछ घंटे बाद पाकिस्तान ने हमले किए.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव एक बार फिर चरम पर है. दोनों पड़ोसी देशों ने शुक्रवार को 48 घंटे के युद्धविराम को बढ़ाने पर सहमति जताई. हालांकि, इस समझौते पर मुहर लगने के कुछ ही घंटों के भीतर, तालिबान ने पाकिस्तान पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया. तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान ने डूरंड रेखा से सटे अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के कई जिलों में हवाई हमले किए हैं, जिससे शांति स्थापित करने की कोशिशों को भारी झटका लगा है.

एक अफगान पुलिस अधिकारी ने बताया कि पड़ोसी देशों के बीच दो दिवसीय युद्ध विराम समाप्त होने के कुछ ही घंटों बाद शुक्रवार को पाकिस्तान की सेना ने दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान में हमले किए.

अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों ने टोलोन्यूज को बताया कि पक्तिका में पाकिस्तानी सैन्य शासन द्वारा की गई बमबारी में क्लब स्तर के आठ क्रिकेट खिलाड़ी शहीद हो गए और चार अन्य घायल हो गए. ये खिलाड़ी अपने मैच समाप्त होने के बाद पक्तिका के केंद्र, शाराना से अरगुन ज़िले लौट रहे थे, तभी उन्हें बमबारी का निशाना बनाया गया.

पुलिस प्रवक्ता मोहम्मदुल्लाह अमिनी माविया ने बताया कि बम विस्फोट दक्षिण-पूर्वी पक्तिका प्रांत और पाकिस्तान सीमा से सटे दो अन्य इलाकों में हुए, जिनमें खानदार गांव में एक नागरिक के घर पर हमला भी शामिल था, जिसमें कई लोग हताहत हुए. उन्होंने हमले कैसे किए गए, इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Taliban
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com