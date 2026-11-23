स्विट्जरलैंड को दुनिया भर में एक तटस्थ देश माना जाता है. एक ऐसा देश जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं. मगर अब वहां इसी तटस्थता पर बहस हो रही है. इससे वह दुविधा और गहरी हो गई है, जिसका सामना यह देश यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद से ही कर रहा है. ताजा मामला एक ऐसे कानून में बदलाव से जुड़ा है, जिससे स्विस-निर्मित हथियारों और सैन्य उपकरणों के निर्यात पर लगी पाबंदियां आसान हो जाएंगी. यह स्थिति देश की पहचान के एक मुख्य सिद्धांत को, घरेलू हथियार उद्योग को मजबूत करने और यूक्रेन को अधिक समर्थन देने की मांगों के आमने-सामने खड़ा कर रही है.

कब होगा जनमत संग्रह

पिछले साल के अंत में संसद ने 'युद्ध सामग्री अधिनियम' में संशोधन किया था, लेकिन इसे चुनौती दी गई और इस पर जनमत संग्रह कराने की मांग उठी. पिछले हफ्ते आए अंतिम सर्वेक्षणों के अनुसार, रविवार को होने वाली वोटिंग काफी कांटे की टक्कर वाली हो सकती है. समर्थन 49% है, लेकिन बढ़त 3 प्रतिशत अंकों से ज्यादा नहीं है. यह वोटिंग स्विट्जरलैंड में एक ऐसी मुख्य परंपरा को लेकर चल रहे आत्म-मंथन को दर्शाती है, जो सदियों पुरानी है. 2022 में जब सरकार ने रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों को अपनाया, तब से यह मुद्दा काफी चर्चा में आ गया है. विरोधियों का कहना था कि यह फैसला तटस्थता का उल्लंघन है, और उन्होंने संविधान में इसे और अधिक सख्ती से लागू करने की मांग की. इस प्रस्ताव को इस गर्मी में हुए मतदान में खारिज कर दिया गया था.

लॉज़ेन विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रोफेसर एवलिन श्मिड ने कहा, "यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से ही स्विट्जरलैंड के लिए एक स्पष्ट रणनीति बनाना काफी मुश्किल रहा है. आदर्श स्थिति तो यह होती कि हमें सब कुछ एक साथ मिल जाए: हम स्थायी रूप से तटस्थ भी रहें और जब हमें सही लगे, तब हथियार भी सप्लाई करें. लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है."

कब बना था ये सख्त कानून

2021 के आखिर में सख्त किए गए मौजूदा नियमों के तहत, संघर्ष में शामिल देशों को हथियार भेजना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इस वजह से स्विट्जरलैंड को यूक्रेन भेजे जाने वाले अपने हथियारों की खेप रोकनी पड़ी, जिससे उसके यूरोपीय सहयोगी नाराज हो गए. 2023 में, स्विट्जरलैंड ने सरकारी हथियार निर्माता कंपनी 'रुएग' को जर्मनी को लगभग 100 टैंक बेचने से रोक दिया. जर्मनी इन टैंकों को दुरुस्त करके यूक्रेन को भेजने की योजना बना रहा था. रक्षा उद्योग इस नए कानून का समर्थन कर रहा है, उसका कहना है कि मौजूदा नियमों से कारोबार को नुकसान हो रहा है. सरकार भी इस संशोधन के पक्ष में है. उसका तर्क है कि अगर रक्षा क्षेत्र मजबूत नहीं होगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से नहीं जुड़ा होगा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. एक मजबूत रक्षा क्षेत्र होने से सुरक्षा के लिए जरूरी सामग्री आसानी से मिल सकेगी.

सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेचे थे हथियार

इस बदलाव के पीछे यूक्रेन एक मुख्य कारण था, लेकिन इस नए कानून से स्विट्जरलैंड की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आएगा. चूंकि स्विट्जरलैंड ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखा है, इसलिए कीव (यूक्रेन) को हथियार देने से उसे एक "सैन्य बढ़त" मिल जाएगी, जो स्विट्जरलैंड की तटस्थता के खिलाफ होगी. मगर, ऐसा भी नहीं कि हथियारों के निर्यात को लेकर स्विट्जरलैंड हमेशा तटस्थ रहा है. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, स्विट्जरलैंड ने नाजी जर्मनी और फासीवादी इटली को हथियार और अन्य सामग्री बेची थी. साथ ही, उसने उन्हें आर्थिक मदद भी दी थी—ये ऐसे कदम थे जिनसे सीधे तौर पर 'एक्सिस' देशों के युद्ध प्रयासों को बल मिला. आज भी स्विट्जरलैंड को उन घटनाओं के नतीजों का सामना करना पड़ रहा है.

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