Stock Market Holiday on November 24: अगर आप कल यानी मंगलवार, 24 नवंबर को शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. कल गुरु नानक जयंती है. ऐसे में ज्यादातर लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में हैं कि कल शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी या नहीं. आप भी इन बात को लेकर कन्फ्यूज हैं तो पहले NSE और BSE का ट्रेडिंग हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक कर लें. कहीं ऐसा न हो कि आप ट्रेडिंग के लिए तैयार हों और बाजार ही बंद रहे. चलिए जानते हैं कि गुरु नानक जयंती के मौके पर NSE और BSE में कारोबार होगा या नहीं, साथ ही कमोडिटी मार्केट MCX में ट्रेडिंग को लेकर क्या अपडेट है?

24 नवंबर को NSE और BSE में नहीं होगी ट्रेडिंग

24 नवंबर 2026, मंगलवार को गुरु नानक जयंती के मौके पर भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में इस दिन सामान्य शेयरों की खरीद-बिक्री नहीं होगी. यानी निवेशक न तो शेयर खरीद पाएंगे और न ही बेच पाएंगे. ऐसे में अगर आपने मंगलवार को ट्रेडिंग की योजना बनाई है, तो ये जान लें कि आपको छुट्टी को देखते हुए अगले दिन मार्केट खुलने का इंतजार करना होगा.

MCX पर सुबह बंद, शाम को होगी ट्रेडिंग

गुरु नानक जयंती की छुट्टी का असर कमोडिटी मार्केट पर भी पड़ेगा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में 24 नवंबर को सुबह का ट्रेडिंग सेशन बंद रहेगा. हालांकि, यहां पूरे दिन कारोबार नहीं रुकेगा. MCX पर शाम के सेशन में ट्रेडिंग जारी रहेगी. यानी कमोडिटी में कारोबार करने वाले निवेशकों को शाम के सेशन में ट्रेडिंग का मौका मिलेगा.

दिसंबर में कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार?

नवंबर के बाद दिसंबर में भी शेयर बाजार में एक दिन की छुट्टी रहेगी. NSE के 2026 के हॉलिंड कैलेंडर के मुताबिक, शुक्रवार 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर NSE और BSE में कारोबार नहीं रहेगा. यह 2026 की आखिरी वीकडे ट्रेडिंग हॉलिडे होगा.

शनिवार-रविवार को भी बंद रहता है बाजार

शेयर बाजार में हर हफ्ते शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है. इसके अलावा कुछ खास मौकों और सार्वजनिक छुट्टियों पर भी NSE और BSE में कारोबार बंद नहीं होता है. बता जों कि सामान्य कारोबारी दिनों में NSE के इक्विटी मार्केट में सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ट्रेडिंग होती है. इससे पहले प्री-ओपनिंग सेशन होता है.

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