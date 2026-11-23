भारत ने एशिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली ताकत के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है. ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के 2026 एशिया पावर इंडेक्स के मुताबिक, अमेरिका और चीन के बाद भारत इस क्षेत्र में तीसरे पायदान पर है. रिपोर्ट में भारत को प्रमुख शक्ति (मेजर पावर) का दर्जा दिया गया है.

2026 की रैंकिंग क्या दर्शाती है

ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने 2018 में 'एशिया पावर इंडेक्स' की शुरुआत की थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि एशिया में शक्ति किसके पास है और समय के साथ यह संतुलन कैसे बदलता है.

भारत का कुल स्कोर बढ़कर 40.5 हो गया है. लोवी के 'प्रमुख शक्ति' (मेजर पॉवर) वर्ग में भारत एकमात्र ऐसा देश है, जो दो महाशक्तियों (अमेरिका और चीन) के बाद आता है, जबकि यह जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया से आगे है.

भारत का कूटनीतिक प्रभाव, मजबूत दीर्घकालिक आर्थिक संभावनाएं और क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदारियां इसे एक 'प्रमुख शक्ति' के रूप में स्थापित करने में मदद कर रही हैं.

शीर्ष 10 देशों में भारत ने अपने कुल स्कोर में सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की है और वह इस समूह का एकमात्र ऐसा देश है जिसे लोवी की ओर से 'ऊपर की ओर रुझान' का संकेत मिला है.

2026 के एडिशन में 27 देशों और क्षेत्रों का 131 संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है. इसमें आर्थिक और सैन्य ताकत, कूटनीति, रक्षा साझेदारियां और सांस्कृतिक पहुंच जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है.

चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर मजबूती से कब्जा

2018 में जब यह सूचकांक शुरू हुआ, तब भारत चौथे स्थान पर था और 2023 में भी चौथे स्थान पर ही रहा. 2024 में, भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहली बार तीसरा स्थान हासिल किया.

2025 में, भारत ने 40 अंकों की सीमा पार करके 'प्रमुख शक्ति' का दर्जा फिर से हासिल कर लिया है. अब भारत लगातार तीसरे एडिशन में तीसरे स्थान पर बना हुआ है और जापान पर अपनी बढ़त को और मजबूत कर लिया है.

क्षेत्रीय नेतृत्व में PM मोदी दूसरे नंबर पर पहुंचे

2025 में PM मोदी पांचवें स्थान पर थे, और 2026 में तीन स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे नंबर पर आ गए हैं. इस सूची में वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ठीक पीछे हैं.

लोवी के विशेषज्ञों के सर्वेक्षण में, एशिया में भारत के राजनयिक हितों को आगे बढ़ाने में उनकी प्रभावशीलता को काफी उच्च रेटिंग दी गई है.

जब से लोवी ने यह सूचकांक (इंडेक्स) जारी करना शुरू किया है, तब से भारत और चीन के बीच का अंतर अब सबसे कम हो गया है.

नवीनतम एडिशन में यह अंतर 0.6 अंक कम हुआ है; भारत 0.5 अंक बढ़कर 40.5 पर पहुंच गया है, जबकि चीन 0.1 अंक गिरकर 73.6 पर आ गया है.

मगर, ये सब किस आधार पर किए गए, ये जानना बेहद जरूरी है. अगर भारत को एशिया के मेजर पावर के तौर पर माना जा रहा है तो इसकी कुछ ठोस वजह तो होगी? यहां ऐसे ही तीन कारण लोवी ने बताए हैं.

विदेशी निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य

वैश्विक निवेश प्रवाह: भारत दूसरे स्थान पर है और चीन से आगे है. लोवी द्वारा आंकी गई अर्थव्यवस्थाओं में, भारत केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से पीछे है. इससे पता चलता है कि भारत, चीन से भी आगे निकलकर, दुनिया के लिए एक प्रमुख निवेश केंद्र (इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट) के रूप में उभरा है.

भारत दूसरे स्थान पर है और चीन से आगे है. लोवी द्वारा आंकी गई अर्थव्यवस्थाओं में, भारत केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से पीछे है. इससे पता चलता है कि भारत, चीन से भी आगे निकलकर, दुनिया के लिए एक प्रमुख निवेश केंद्र (इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट) के रूप में उभरा है. निवेश के लिए आकर्षण: अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर है. निवेश के एक आकर्षक गंतव्य के रूप में भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और वियतनाम से आगे है. इस संकेतक के लिए 'लोवी' पिछले एक दशक में आए विदेशी पूंजी निवेश के आंकड़ों का उपयोग करता है, जिससे यह पता चलता है कि निवेशक लंबे समय से अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं.

सैन्य शक्ति और राजनयिक पहुंच

सशस्त्र बल: भारत 100 में से 100 अंक पाकर पहले स्थान पर है. सैन्य क्षमता के मामले में भारत, चीन (85.3) और अमेरिका (64.8) से आगे है. इसे सक्रिय सैन्य और अर्धसैनिक बलों की संख्या, उनके प्रशिक्षण और तैयारी, तथा उनके संगठन की प्रभावशीलता के आधार पर मापा जाता है.

भारत 100 में से 100 अंक पाकर पहले स्थान पर है. सैन्य क्षमता के मामले में भारत, चीन (85.3) और अमेरिका (64.8) से आगे है. इसे सक्रिय सैन्य और अर्धसैनिक बलों की संख्या, उनके प्रशिक्षण और तैयारी, तथा उनके संगठन की प्रभावशीलता के आधार पर मापा जाता है. राजनयिक मंचों में सदस्यता: भारत दो स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर आ गया है. 'लोवी' द्वारा ट्रैक किए जाने वाले 17 शिखर सम्मेलनों, राजनयिक समूहों और क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठनों में भारत की भागीदारी रही. इस मामले में भारत, इंडोनेशिया और थाईलैंड के बराबर है और चीन से एक स्थान पीछे है. यह रैंकिंग वैश्विक कूटनीति में भारत की व्यापक भागीदारी को दर्शाती है.

आर्थिक लचीलापन और कार्यबल की क्षमता

अन्य देशों के आर्थिक दबाव को झेलने की क्षमता के मामले में भारत 68.3 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है; भारत से आगे चीन (75.3) और अमेरिका (73.5) हैं. लोवी इस बात पर विचार करता है कि किसी देश के निर्यात कितने विविध हैं और वह अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार पर कितना निर्भर है. 2050 तक के जनसांख्यिकीय संसाधन: भारत 100 में से 100 अंक पाकर पहले स्थान पर है. भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 100 अंक हासिल किए हैं, जो चीन (39.6) और अमेरिका (33.2) से काफी आगे है. लोवी इस बात का आकलन करता है कि किसी देश की कामकाजी उम्र की आबादी का आकार और उसकी वृद्धि 2030 के बाद आर्थिक विकास में किस तरह मददगार हो सकती है. भारत की यह बढ़त उसके 'जनसांख्यिकीय लाभांश' के बड़े पैमाने को दर्शाती है.

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