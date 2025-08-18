कुतुब मीनार से फायर- हुमायूं मकबरे में मौत! AI लैस राइफल से स्नाइपर ने बनाया 4KM तक मार का वर्ल्ड रिकॉर्ड

विज्ञापन
एक यूक्रेनी स्नाइपर यूनिट ने कथित तौर पर 13,000 फीट (4 किमी) से अधिक की दूरी से रूसी सैनिकों को मारकर सबसे अधिकर दूरी से सफल गोली मारने (किल शॉट) का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया.

स्नाइपर की प्रतिकात्मक तस्वीर
  • यूक्रेनी स्नाइपर यूनिट ने 13,000 फीट से अधिक दूरी से रूसी सैनिकों को मारकर विश्व रिकॉर्ड बनाया.
  • शॉट में 14.5 मिमी कैलिबर की एलीगेटर राइफल और ड्रोन आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हुआ.
  • इससे पहले का रिकॉर्ड 58 वर्षीय यूक्रेनी स्नाइपर के द्वारा लगभग 12,400 फीट की दूरी से बनाया गया था.
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई स्नाइपर अपना राइफल लेकर कुतुब मीनार पर चढ़ जाए और वहां से निशाना लगाकर 4 किमी दूर हुमायूं मकबरे के पास टहलते किसी इंसान को हेडशॉट दे दे? सुनने में असंभव लग रहा है लेकिन यह कारनामा यूक्रेन में हो गया है. यूक्रेन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है. गुरुवार को एक यूक्रेनी स्नाइपर यूनिट ने कथित तौर पर 13,000 फीट (4 किमी) से अधिक की दूरी से रूसी सैनिकों को मारकर सबसे अधिकर दूरी से सफल गोली मारने (किल शॉट) का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया.

फॉक्स न्यूज के अनुसार कीव पोस्ट ने इसको लेकर एक रिपोर्ट छापी है. इसके अनुसार इसके लिए यूक्रेन में बने राइफल का इस्तेमाल किया गया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ड्रोन गाइडेंस की मदद से यूक्रेन के पोक्रोव्स्क क्षेत्र में यह गोली चलाई गई, जिसमें दो रूसी सैनिकों की मौत हो गई.

कीव पोस्ट के अनुसार, सैन्य पत्रकार यूरी बुटुसोव ने लिखा है, "यह रिकॉर्ड-ब्रेकिंग शॉट 14 अगस्त, 2025 को लिया गया. 14.5 मिमी एलिगेटर राइफल के साथ [एक मानव रहित हवाई वाहन यानी ड्रोन] कॉम्प्लेक्स के गाइडेंस में आर्टिफिशिलय इंटेलिजेंस का उपयोग करके निशाना लिया गया था."

रिपोर्ट के अनुसार पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड 58 वर्षीय यूक्रेनी स्नाइपर का था, जिसने लगभग 12,400 फीट (3.8 किमी) की दूरी से एक टारगेट को मार गिराया था.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार जिस "एलीगेटर" राइफल का उपयोग किया गया था, वह एक मैगजीन-फेड, 14.5 मिमी कैलिबर स्नाइपर राइफल है. जिसका मजल वेलोसिटी 3,215 और 3,281 फीट प्रति सेकंड के बीच है. 2021 में, इसके निर्माता, खार्किव स्थित हथियार कंपनी XADO-होल्डिंग ने कहा कि "एलीगेटर" की प्रभावी सीमा 1.2 मील थी और इसे टारगेट सैनिकों के बजाय उपकरणों को निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया था.

