दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स दान कर देगा 95% दौलत, जानिए ₹31 लाख करोड़ किसे मिलेंगे?

ओरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन ने इस महीने की शुरुआत में कुछ समय के लिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया था.

एलन मस्क के बाद दुनिया के दूसरे शख्स ने ऐलान किया है कि वो अपनी लगभग पूरी दौलत (95 प्रतिशत) को ही दान कर देगा. यहां बात हो रही है ओरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन की. फोर्ब्स के अनुसार, 81 साल के अरबपति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उनकी कुल संपत्ति $350 बिलियन (लगभग 31 लाख करोड़ भारतीय रुपया) आंकी गई है.

अभी AI टेक्नोलॉजी में बूम के कारण ओरेकल के स्टॉक में उछाल आाय है जिससे उनकी संपत्ति में वृद्धि हुई. इस महीने की शुरुआत में, उन्होंने कुछ समय के लिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया था.

दुनिया का सबसे बड़ा ‘दानवीर'!

फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार परोपकारी कामों के लिए जाने जाने वाले माइकल मिलकेन के करीबी दोस्त, जिन्होंने कैंसर रिसर्च के लिए अरबों डॉलर जुटाए हैं, एलिसन का मानना ​​​​है कि आनंद का रास्ता परोपकार से ही होकर गुजरता है. 2010 में, उन्होंने ‘गिविंग प्लेज' पर हस्ताक्षर किए, जो बिल और मेलिंडा गेट्स और वॉरेन बफेट द्वारा अरबपतियों को अपने जीवनकाल के दौरान कम से कम आधी संपत्ति दान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया एक अभियान था. एलिसन ने स्वास्थ्य और उम्र बढ़ने से जुड़े रिसर्च के लिए अपनी संपत्ति का 95% हिस्सा देने का वादा किया.

इस ‘गिविंग प्लेज' पर साइन करने वाले अन्य अरबपतियों में मार्क जुकरबर्ग, प्रिसिला चान, मैकेंजी स्कॉट, माइकल ब्लूमबर्ग, जॉर्ज लुकास, रीड हॉफमैन और सैम अल्टमैन शामिल हैं.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2010 के बाद से अबतक एलिसन ने कई बड़े दान किए हैं. उन्होंने कैंसर रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को 200 मिलियन डॉलर और एलिसन मेडिकल फाउंडेशन को लगभग 1 बिलियन डॉलर का दान दिया था. इसके अलावा 1.3 बिलियन डॉलर मूल्य का ऑक्सफोर्ड ईआईटी कैंपस भी साल 2027 तक खुलने वाला है.

