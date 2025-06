क्या अमेरिकी हमले के बाद ईरान को परमाणु हथियार मिल सकते हैं? पुतिन के 'खास' ने दिया 'हिंट'

रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि रविवार को ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद “कई देश” अब ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं. X पर एक पोस्ट में, मेदवेदेव ने सुझाव दिया कि इस्फ़हान, नतांज़ और फ़ोर्डो में तीन साइटों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हमलों का उल्टा असर हुआ है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो हासिल करने का लक्ष्य रखा था, उसके विपरीत परिणाम सामने आए हैं.

What have the Americans accomplished with their nighttime strikes on three nuclear sites in Iran? 1. Critical infrastructure of the nuclear fuel cycle appears to have been unaffected or sustained only minor damage.

इसके अलावा, उन्होंने कहा, "कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं." मेदवेदेव ने 2020 से रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है. उन्होंने आगे कहा कि "ईरान का राजनीतिक शासन बच गया है - और सभी संभावनाओं में, और भी मजबूत हो गया है," यह दावा करते हुए कि ईरानी "देश के आध्यात्मिक नेतृत्व के इर्द-गिर्द एकजुट हो रहे हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं, जो पहले इसके प्रति उदासीन या विरोधी थे." मेदवेदेव ने एक के बाद एक दस ट्वीट कर अमेरिकी हमलों को नाकाम बता दिया.

2. The enrichment of nuclear material — and, now we can say it outright, the future production of nuclear weapons — will continue.

3. A number of countries are ready to directly supply Iran with their own nuclear warheads.