चीन के RCEP समझौते में भारत क्या शामिल होगा? नई दिल्ली ने तय कर ली है अपनी लाईन

एनडीटीवी को सरकारी सूत्रों ने बताया है कि भारत फिलहाल चीन समर्थित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) में शामिल होने पर सक्रिय रूप से विचार नहीं कर रहा है. सूत्रों ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि भारत इस समझौते पर पुनर्विचार कर सकता है, क्योंकि नई दिल्ली पश्चिमी साझेदारों के साथ व्यापार समझौतों को गति दे रही है और एशिया भर में चुनिंदा द्विपक्षीय सौदों को मजबूत कर रही है.

चीन से दूरी

एनडीटीवी द्वारा आरसीईपी समझौते पर पुनर्विचार के बारे में पूछे जाने पर एक सरकारी सूत्र ने कहा, "अभी इस पर कोई विचार नहीं है. हमने इस पर विचार नहीं किया है." एक अन्य सूत्र ने स्पष्ट राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा, "आरसीईपी को देखने का एक तरीका यह है कि... यह वास्तव में एक चीन चैनल है." जिससे संकेत मिलता है कि भारत की मुख्य चिंता इस गुट की चीन-केंद्रित व्यापार गतिशीलता बनी हुई है.

दूरी के कारण

ये बयान भारत की व्यापार रणनीति की व्याख्या करती हैं. साफ है कि भारत का लक्ष्य प्रमुख साझेदारों के साथ द्विपक्षीय समझौतों को प्राथमिकता देना, बजाय इसके कि बड़े क्षेत्रीय समझौतों में शामिल होना है. ये आयात संबंधी संवेदनशीलता को मैनेज करने की भारत की क्षमता को कमजोर कर सकते हैं. सूत्रों ने बताया कि चीन के अलावा, भारत के अधिकांश आरसीईपी सदस्यों के साथ पहले से ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते हैं, जो या तो पूरे हो चुके हैं या बातचीत के दौर में हैं, जिसका अर्थ है कि भारत आरसीईपी में एक समूह के रूप में शामिल हुए बिना भी सभी बाजारों तक पहुंच सकता है.

क्या कभी नहीं होगा

अधिकारियों ने विचाराधीन अन्य क्षेत्रीय फ्रेमवर्क का भी उल्लेख किया, जिससे संकेत मिलता है कि भारत साझेदार-दर-साझेदार अपने व्यापार विकल्पों का आकलन कर रहा है. तर्क का मुख्य बिंदु यह था कि एक बार जब भारत पर्याप्त संख्या में द्विपक्षीय समझौते पूरे कर लेगा, तो बड़े ढांचों में भाग लेने का प्रश्न फिर से उठ सकता है, लेकिन फिलहाल, आरसीईपी भारत के सक्रिय नीतिगत एजेंडे का हिस्सा नहीं है.

जोखिम कम करने की कोशिश

सरकार का रुख उसी चिंता से प्रेरित है, जो उसने यूरोपीय संघ के ऑटो व्यापार वार्ता और कृषि बाजार पहुंच के दौरान व्यक्त की थी. सुनियोजित उदारीकरण के माध्यम से "संवेदनशील क्षेत्रों" की रक्षा करना. यूरोपीय संघ के समझौते में, भारत ने समय के साथ लगभग 92% टैरिफ लाइनों को खोलने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन संवेदनशील क्षेत्रों में चरणबद्ध कटौती, कोटा और टैरिफ-दर कोटा का उपयोग किया. सूत्रों ने संकेत दिया कि आरसीईपी का निर्णय इस आशंका पर आधारित है कि चीन के साथ व्यापक टैरिफ कटौती ढांचा भारत की ऐसे ही संवेदनशील क्षेत्रों में जोखिम प्रबंधन की क्षमता को सीमित कर सकता है.

द्विपक्षीय समझौतों पर जोर

साथ ही, सूत्रों ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि वैश्विक व्यापार एक समान डब्ल्यूटीओ-केंद्रित मॉडल से हटकर द्विपक्षीय समझौतों के एक मिश्रित ढांचे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि देश कोविड-काल के आपूर्ति-श्रृंखला झटकों के बाद और व्यापार के "हथियारीकरण" के बीच लचीलापन तलाश रहे हैं. ऐसे माहौल में, भारत लचीलापन चाहता है: यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और ईएफटीए जैसे कुछ साझेदारों के साथ एकीकरण को गहरा करना, जबकि ऐसी संरचनाओं से बचना जो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ा सकती हैं.

आरसीईपी को लेकर सतर्क

सूत्रों ने भारत-यूरोपीय संघ समझौते को जोखिम कम करने और विविधीकरण की दिशा में वैश्विक बदलाव का हिस्सा बताया और कहा कि किसी एक बाजार या आपूर्ति के एक स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता "खतरनाक" है. यह दृष्टिकोण अप्रत्यक्ष रूप से आरसीईपी के पक्ष में तर्क को कमजोर करता है, जिससे भारत ने 2019 में बाजार पहुंच, मूल नियमों और आयात में अचानक वृद्धि से संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए बाहर निकल गया था.

फिलहाल, दिल्ली का संदेश निरंतरता का है: गुट में प्रवेश की अपेक्षा द्विपक्षीयता, व्यापक उदारीकरण की अपेक्षा संतुलित खुलापन और चीन से जुड़े जोखिम को बढ़ाने वाली किसी भी व्यवस्था के खिलाफ स्पष्ट सीमा रेखा. सरकार का "अभी कोई प्रस्ताव नहीं" पर जोर देना घरेलू उद्योग को पूर्वानुमान का संकेत देने के लिए भी है, जो भारत के बाहर निकलने के बाद से आरसीईपी को लेकर सतर्क रहा है.