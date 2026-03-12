LPG Crisis India LIVE: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच देश के कई हिस्सों में एलपीजी (LPG) की किल्लत के दावे सामने आ रहे हैं. एक ओर जहां आम जनता गैस सिलेंडरों के लिए लंबी कतारों में खड़ी है, वहीं सरकार और प्रशासन का कहना है कि ऐसी अफवाह पर ध्यान न दिया जाए. कई शहरों में आपूर्ति बाधित होने के कारण होटलों के अस्थाई तौर पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है. नैनीताल होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय बिष्ट ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है. उनके अनुसार, आगामी पर्यटन सीजन से ठीक पहले कमर्शियल एलपीजी की कमी होटल और रेस्टोरेंट संचालन को प्रभावित कर सकती है. पर्यटकों के साथ-साथ कर्मचारियों के भोजन की व्यवस्था भी पूरी तरह कमर्शियल गैस पर निर्भर है.

Here are the LIVE Updates of India's LPG Crisis, Commercial Gas Shortage

यूपी से महाराष्ट्र तक घरेलू सिलेंडर के लिए जद्दोजहद

यूपी, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोग घरेलू गैस सिलेंडर के लिए घंटों लाइनों में लगे हैं. इस दौरान गैस एजेंसियों और गोदाम मालिकों के साथ उपभोक्ताओं की बहस भी देखने को मिल रही है. लोगों को इस बात की आशंका है कि अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण भविष्य में आपूर्ति पूरी तरह ठप हो सकती है.

दरअसल, मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष की वजह से होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के रास्ते होने वाली तेल और गैस की आपूर्ति पर संकट के कयास लगाए जा रहे हैं. वहीं, तमाम आशंकाओं के बीच केंद्र और राज्य सरकारों ने स्पष्ट किया है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. दिल्ली सरकार ने अपने बयान में कहा, "राष्ट्रीय राजधानी में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और पीएनजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है. किसी भी प्रकार की कमी नहीं है और घबराने की आवश्यकता नहीं है. जनता से अपील की गई है कि वे अनावश्यक भंडारण न करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें.



