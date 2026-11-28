शनिवार को हुए स्थानीय चुनावों में ताइवान की सत्ताधारी पार्टी ने पिछले एक दशक का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है. पार्टी ने उन निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या लगभग दोगुनी कर ली है जिन पर उसका नियंत्रण है. इस नतीजे से बीजिंग के नाराज होने की संभावना है. डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (DPP) ने ताइवान के 22 मेयर और काउंटी मजिस्ट्रेट पदों के चुनावों में से कम से कम नौ पर जीत हासिल की है. चार साल पहले हुए पिछले स्थानीय चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था, जिसमें उसने केवल पांच सीटों पर जीत दर्ज की थी.

DPP का नेतृत्व ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते कर रहे हैं, जिन्हें बीजिंग बिल्कुल पसंद नहीं करता. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) लाई को एक "अलगाववादी" मानती है, जो चीन और ताइवान को एक करने की उसकी योजनाओं का विरोध करते हैं. चीन, ताइवान (जो खुद को खुद ही चलाता है) को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान के ज्यादातर लोग इस दावे को खारिज करते हैं.

चीन को बस इस बात की राहत

ताइवान की मुख्य विपक्षी पार्टी, कुओमिन्तांग (KMT) ने 10 सीटों पर जीत हासिल की, जो पिछले चुनाव की 14 सीटों से कम है. लेकिन ताइवान की राजधानी ताइपे और उसके पड़ोसी शहर न्यू ताइपे पर उसका नियंत्रण बना रहा. स्थानीय चुनाव मुख्य रूप से आवास की लागत और धन के वितरण जैसे आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर लड़े गए, न कि ताइवान-चीन संबंधों पर. फिर भी, 'इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप' के वरिष्ठ विश्लेषक विलियम यांग का कहना है कि ताइपे और न्यू ताइपे में KMT की सफलता से "चीन ने राहत की सांस ली होगी."

KMT ताइवान और चीन के बीच करीबी संबंधों को बढ़ावा देती है, और हर साल होने वाला 'ताइपे-शंघाई फोरम' चीन और ताइवान के बीच बचे कुछ प्रमुख संवाद माध्यमों में से एक है. ताइपे के मेयर पद की दौड़ KMT के मौजूदा मेयर चियांग वान-आन और DPP के विधायक पूमा शेन के बीच काफी कड़े मुकाबले वाली रही. पूमा शेन पर चीन की ओर से प्रतिबंध भी लगाए गए हैं. शनिवार दोपहर को, चुनाव परिणाम देखने के लिए हजारों समर्थक शेन के चुनाव कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए.

दुनिया की क्यों थी नजर

इस चुनाव पर चीन इसलिए नजर रख रहा था कि उसकी समर्थक पार्टी चुनाव जीतती है या हारती है. इसे उसे ताइवान की जनता के मन को टटोलने में मदद मिली. वहीं यूरोप से लेकर अमेरिका भी इस चुनाव पर नजर रखे हुए थे. अगर केएमटी ताइपे का चुनाव भी हार जाती तो चीन के लिए ये बहुत बड़ा झटका होता और ताइवान की सरकार को और ज्यादा अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलता. फिर भी चीन के लिए ये बहुत बड़ा झटका लगा है.

यह भी पढ़ें | Video: जॉर्जिया के हवाई अड्डे पर इजरायल और तुर्की के फुटबॉल प्रेमी भिड़े, भारत-पाकिस्तान की तरह हुई गरमा-गरमी