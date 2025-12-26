कौन था शिवांक अवस्थी? 20 साल का भारतीय छात्र जिसकी कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई

कनाडा में टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस के पास 20 साल के भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्हें मंगलवार, 23 दिसंबर की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे हाईलैंड क्रीक ट्रेल और ओल्ड किंग्स्टन रोड के पास जमीन पर एक घायल व्यक्ति के पड़े होने की सूचना मिली थी. जब अधिकारी पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि शिवांक अवस्थि को गोली लगी हुई है. पुलिस ने शिवांक को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस मामले को हत्या मानकर जांच कर रही है.

ड्यूटी इंस्पेक्टर जेफ एलिंगटन ने मीडिया को बताया, "हमारा तत्काल ध्यान घटनास्थल पर सबूतों को सुरक्षित करने, यह पत करने पर कि वहां क्या हुआ था और मृतक के निकटतम रिश्तेदारों को सूचित करने पर है." टोरंटो पुलिस ने कहा कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही संदिग्ध मौका-ए-वारदात से भाग गया था. अभी किसी संदिग्ध को लेकर डिटेल्स जारी नहीं किए गए हैं.

कौन था शिवांक अवस्थी?

शिवांक अवस्थी टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस (यूटीएससी) में डॉक्टरेट छात्र थे. यानी वह PhD की पढ़ाई कर रहे थे. वह कथित तौर पर अपनी एडवांस स्टडीज के थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे. इसके अलावा वह यूटीएससी चीयरलीडिंग टीम के सदस्य भी थे. यूटीएससी चीयरलीडिंग टीम ने उनकी मौत पर शोक व्यक्त किया और कहा कि शिवांक "प्रैक्टिस को शानदार बना देता था, अपने सपोर्ट से सभी का उत्साह बढ़ाता था."

टीम ने फेसबुक पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा, "प्रिय मैरून, शिवांक अवस्थी की अचानक मृत्यु से हम बहुत दुखी और सदमे में हैं. आप उनसे बात करते थे तो वह किसी के भी चेहरे पर मुस्कान ला देता था. एक टीम के रूप में, हम उसको पा सके क्योंकि हम बहुत लकी थे. आराम करना, शिवांक. यूटीएससी चीयरलीडिंग तुम्हें हमेशा प्यार करेगी, और तुम हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा रहोगे, हमारे दिलों में."

CP24 टेलीविजन नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार, यूटीएससी के एक प्रवक्ता ने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी अपने कैंपस के पास हुई मौत के बारे में जानकर "बेहद दुखी" है. प्रवक्ता ने बुधवार शाम एक बयान में कहा, "हम इस समय पीड़ित की पहचान पर टिप्पणी नहीं कर सकते... हम अपनी कैंपस सुरक्षा टीम, टोरंटो पुलिस सेवा और आपातकालीन चिकित्सा सेवा कर्मियों को उनकी तत्काल प्रतिक्रिया और कार्रवाई के लिए आभारी हैं."

टोरंटो यूनिवर्सिटी स्कारबोरो कैंपस (यूटीएससी) ने एक सुरक्षा चेतावनी जारी कर बिल्डिंग में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अंदर रहने और बाहर मौजूद किसी भी व्यक्ति को क्षेत्र छोड़ने की सलाह दी है.

