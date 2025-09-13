विज्ञापन
नेपाल की नई पीएम सुशीला कार्की के छुए पैर... कौन हैं GEN-Z क्रांति के नायक सुदन गुरुंग

सुशीला कार्की को नेपाल की सत्ता की कमान मिलने पर भारत ने भी खुशी जताई है. नई दिल्ली की तरफ से कहा गया है कि हम सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रमुख बनाए जाने का स्वागत करते हैं.

नेपाल में सुशीला कार्की बनीं पीएम, शपथग्रहण में सुदन गुरुंग भी रहे मौजूद
  • नेपाल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है
  • सुदन गुरुंग ने ओली सरकार के सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ युवा प्रदर्शन को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई
  • सुदन गुरुंग की नेतृत्व वाली हमी नेपाल संगठन ने युवाओं को एकजुट कर केपी ओली सरकार को सत्ता से हटाया
नेपाल में बीते कुछ दिनों से चले विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार नई सरकार (अंतरिम) ने अपना कार्यकाल संभाल लिया है. नेपाल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है. वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं. सुशीला कार्की के शपथग्रहण कार्यक्रम में सुदन गुरुंग समेत तमाम युवा नेता मौजूद रहे. नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने में सुदन गुरुंग का भी अहम योगदान है. सुशीला कार्की के शपथग्रहण समारोह के बाद जो तस्वीरें सामने आई उसमें सुदन गुरुंग सुशीला कार्की का आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं. इस तस्वीर से इतना तो साफ है कि नए नेपाल की स्थापना में सुशीला कार्की और सुदन गुरुंग अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं. चलिए आज हम आपको सुदन गुरुंग के बारे में जरा विस्तार से बताते हैं. 

आखिर हैं कौन सुदन गुरुंग?

सुदन गुरुंग एक युवा नेता हैं. आज की तारीख में उन्हें नेपाल के युवाओं की आवाज माना जा रहा है. बीते दिनों नेपाल में केपी ओली सरकार को सत्ता से बेदखल करने में सुदन गुरुंग और उनके समर्थकों का बड़ा योगदान था. दरअसल, इस प्रदर्शन की शुरुआत ओली सरकार के उस फैसले के खिलाफ हुई थी जिसमें सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था.इस फैसले के आते ही हामी नेपाल नाम के एक संगठन ने युवाओं को संगठित करने का काम शुरू कर दिया. 36 साल के सुदन गुरंग ही इस संगठन के लीडर हैं. सुदन गुरुंग ने मौका देखते हुए युवाओं तक अपनी बात पहुंचाई और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है.

खुद को बताते हैं एक्टिविस्ट

सुदन गुरुंग के एनजीओ का रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ है. इसमें इन्हें सोशल एक्टिविस्ट बताया गया है. गुरुंग का संगठन नेपाल में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और तमाम तरह की कठिनाइयों में मदद करने का दावा करता है. गुरुंग का ये संगठन युवाओं में काफी पॉपुलर है, यही वजह है कि उनकी एक आवाज पर हजारों युवा सड़कों पर उतर आए.

कार्की के नेपाल की अंतरिम पीएम बनने पर भारत ने जताई खुशी

आपको बता दें कि सुशीला कार्की को नेपाल की सत्ता की कमान मिलने पर भारत ने भी खुशी जताई है. नई दिल्ली की तरफ से कहा गया है कि हम सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रमुख बनाए जाने का स्वागत करते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल में अब शांति और स्थिरता का माहौल कायम होगा.करीबी पड़ोसी, लोकतांत्रिक साथी, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पार्टनर होने के नाते भारत दोनों देशों की भलाई और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेगा.

नेपाल में खत्म हुई राजनीतिक उथलपुथल 

पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की ने शुक्रवार रात नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. वह अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगी. इसके साथ ही नेपाल में कई दिनों से जारी राजनीतिक अनिश्चितता का अंत हो गया, क्योंकि कथित भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों के खिलाफ युवाओं के हिंसक प्रदर्शन के चलते मंगलवार को के पी शर्मा ओली को अचानक प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.
 

