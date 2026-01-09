ट्रंप को अपनी टीम पर भरोसा नहीं? स्पाई चीफ और जेडी वांस को वेनेजुएला मिशन में शामिल न करने पर बड़ा दावा

क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डिप्टी और अपनी खुफिया एजेंसी की चीफ को बताए बिना ही वेनेजुएला में सेना भेज दी और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठवा लिया? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्यों अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप के अधिकारियों ने जब निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए महीनों तक योजना बनाई तो उसकी कोई जानकारी अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस (DNI) तुलसी गबार्ड और उपराष्ट्रपति जेडी वांस नहीं दी गई, उन्हें भनक तक नहीं लगने दिया गया. ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट को जेडी वांस ने पूरी तरह गलत बताया है.

वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि इजरायल और ईरान के बीच 12 दिवसीय युद्ध के बाद से ही ट्रंप द्वारा तुलसी गबार्ड और जेडी वांस को राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोर टीम के फैसलों से बाहर रखा गया है.

रिपोर्ट के अनुसार तुलसी गबार्ड को मिशन की जानकारी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ट्रंप को भरोषा नहीं था कि तुलसी इसे सपोर्ट करेंगी, पहले तुलसी गाबार्ड ने ऐसे मिशन को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, उसका विरोध किया था. रिपोर्ट के अनुसार, गबार्ड को महत्वपूर्ण बैठकों से बाहर रखने का निर्णय ट्रंप सरकार में सबको पता था. ट्रंप के व्हाइट हाउस स्टाफ के कुछ सदस्यों ने मजाक में कहा था कि गबार्ड के पद DNI का अर्थ "डू नॉट इनवाइट (आमंत्रित न करें)" होना चाहिए.

रिपोर्ट का दावा है कि वेनेजुएला में अमेरिकी सेना के ऑपरेशन-- ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्यूशन और उससे जुड़ी कोई भी जानकारी गबार्ड को नहीं थी. और जब ऑपरेशन के महत्वपूर्ण घंटे गुजर रहे थे तब वह हवाई के एक समुद्र तट पर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही थीं.

जेडी वांस ने रिपोर्ट को बताया गलत

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि वह वेनेजुएला पर चल रहे ट्रंप सरकार के काम में "बहुत शामिल" हैं और व्हाइट हाउस के प्रिंसिपलों की नियमित बैठकों की अध्यक्षता करते हैं. उन्होंने उन दावों को खारिज कर दिया कि उन्हें या राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड को "वेनेजुएला ऑपरेशन" की योजना बनाने से बाहर रखा गया था.

वेंस ने संवाददाताओं से कहा, "मैंने कुछ बातें सुनी हैं. एक, कि मुझे वेनेजुएला ऑपरेशन की योजना से बाहर रखा गया था, यह गलत है, और दूसरा यह है कि तुलसी को वेनेजुएला ऑपरेशन की योजना से बाहर रखा गया था. यह पूरी तरह से गलत है." व्हाइट हाउस न्यूज कॉन्फ्रेंस में, वेंस ने कहा कि ऑपरेशन की योजना सरकार के भीतर बहुत कम लोगों के साथ बनाई गई थी. उन्होंने कहा, "हमने इसे अपनी सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट स्तर के अधिकारियों तक बहुत सीमित रखा और हमने इस ऑपरेशन को बहुत लंबे समय तक गुप्त रखा. मुझे इस पर बहुत गर्व है."

