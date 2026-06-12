विज्ञापन
विशेष लिंक

शहबाज शरीफ का दावा- 'फाइनल टेक्स्ट तैयार', उधर ईरानी विदेश मंत्री अराघची बोले- अमेरिका से डील के सबसे करीब हैं

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि अमेरिका के साथ संभावित समझौते को लेकर मीडिया में चल रही खबरों पर अंतिम फैसला होने तक अटकलें नहीं लगाई जानी चाहिए.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
शहबाज शरीफ का दावा- 'फाइनल टेक्स्ट तैयार', उधर ईरानी विदेश मंत्री अराघची बोले- अमेरिका से डील के सबसे करीब हैं
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची
  • अब्बास अराघची ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में युद्ध समाप्ति समझौते के करीब होने की बात कही.
  • अराघची ने कहा कि इस्लामाबाद में हुआ समझौता ज्ञापन पहले से कहीं अधिक निकट है, लेकिन अटकलें लगाने से बचना चाहिए.
  • ईरानी सरकार पारदर्शिता और जिम्मेदारी के तहत काम करती है और उचित समय पर समझौते की जानकारी साझा करेगी.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका और ईरान मध्य पूर्व में युद्ध को समाप्त करने के समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं. फिनलैंड में हुई अपनी टिप्पणी में उन्होंने संकेत दिया कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है. अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि “इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन पहले से कहीं अधिक निकट है,” और इसके साथ उन्होंने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का उल्लेख किया, जहां हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता आयोजित की गई थी.

अटकलें लगाने से बचना चाहिए : अब्बास अराघची

ईरानी मीडिया में समझौते के संभावित विवरण सामने आने के बाद विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने स्पष्ट किया कि अंतिम रूप दिए जाने तक इस पर अटकलें लगाने से बचना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और जिम्मेदारी के सिद्धांतों के तहत काम करती है और उचित समय आने पर समझौते से जुड़ी सभी जानकारी जनता के साथ साझा की जाएगी. अराघची के इस बयान के बीच हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर उम्मीदें काफी बढ़ी हैं, हालांकि दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद अब भी बरकरार हैं.

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरानी मीडिया में लीक हुई जानकारी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इन कथित शर्तों का वास्तविक समझौते से कोई लेना-देना नहीं है.

विवार तक एक समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं

इधर,  अमेरिका और ईरान के बीच खाड़ी क्षेत्र में युद्ध रोकने के लिए रविवार तक एक समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं. रॉयटर्स को शुक्रवार को पश्चिमी देशों के एक सूत्र ने ये जानकारी दी और बताया कि इसके लिए जिनेवा सबसे संभावित जगह हो सकती है. सूत्र ने बताया कि समझौते की शर्तों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है और ईरान अपनी इस बात पर अड़ा हुआ है कि समझौते में लेबनान में भी लड़ाई खत्म करने की बात शामिल होनी चाहिए, जहां इज़रायल ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह मिलिशिया से लड़ रहा है.

शहबाज शरीफ का भी आया बयान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी ओर से शांति समझौते के लिए जोरदार मध्यस्थता की कोशिशें लगातार जारी हैं. उन्होंने बताया कि वे उन तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे गलत सूचना अभियान से पूरी तरह वाकिफ हैं, जो इस शांति प्रक्रिया को नाकाम करना चाहते हैं. इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए उन्होंने पुष्टि की कि शांति समझौते का अंतिम और सर्वसम्मत मसौदा तैयार हो चुका है और पाकिस्तान अब अगले कदमों को अंतिम रूप देने के लिए दोनों पक्षों के साथ मिलकर काम कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि शांति पहले कभी इतनी करीब नहीं थी, जितनी अब है.

ये भी पढ़ें : एक तरफ डील की बात दूसरी तरफ ट्रंप ने ऐसे दावे को किया खारिज, भारतीय जहाजों पर हमले की भी निंदा की

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Iran-US Deal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com