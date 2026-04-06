ईरान-सऊदी को युद्ध ने किया मालामाल, जानिए क्यों कुछ देशों का तेल का धंधा हुआ मंदा?

रॉयटर्स के एक विश्लेषण के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने और तेल कीमतों में आई तेजी से ईरान, ओमान और सऊदी अरब को भारी आर्थिक लाभ हुआ है, जबकि वैकल्पिक परिवहन मार्गों की कमी वाले अन्य देशों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है. फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजरायल के किए गए हवाई हमलों के बाद बढ़ते संघर्ष के चलते ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया. होर्मुज वैश्विक तेल और एलएनजी प्रवाह के लगभग पांचवें हिस्से का मार्ग है.

बाद में ईरान ने कहा कि वह उन जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति देगा, जिनका अमेरिका या इजरायल से कोई संबंध नहीं है. इसके चलते, कुछ टैंकर संकरे जलमार्ग को पार करने में सफल रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत देखी जा रही है. मार्च में अंतरराष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड में 60% की वृद्धि हुई, जो एक रिकॉर्ड मासिक वृद्धि है.

भौगोलिक स्थिति तेल का भाग्य तय करती है

जहां दुनिया के अधिकांश हिस्से ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से मुद्रास्फीति और आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे हैं, वहीं मध्य पूर्वी तेल उत्पादक देशों के लिए इसका प्रभाव उनकी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है.

ईरान का जलडमरूमध्य पर नियंत्रण है, लेकिन ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पाइपलाइनों और बंदरगाहों के माध्यम से इसे पार कर सकते हैं.

इसके विपरीत, इराक, कुवैत और कतर से तेल बिक नहीं पा रहा है, क्योंकि इन देशों के पास अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग नहीं हैं.

कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ईरान से अमेरिका-इजरायल ने युद्ध लड़कर एक तरह से तेहरान को मजबूत किया है.

थिंक टैंक चैथम हाउस के एसोसिएट फेलो नील क्विलियम ने कहा, "होर्मुज बंद हो जाने के बाद, इसे बार-बार बंद किया जा सकता है, और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है. अब स्थिति हाथ से निकल चुकी है."

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इस संघर्ष को दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ऊर्जा आपूर्ति संकट बताया है, जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिदिन 12 मिलियन बैरल से अधिक तेल उत्पादन बंद होने और लगभग 40 ऊर्जा संयंत्रों को हुए नुकसान का हवाला दिया गया है.

मार्च के निर्यात आंकड़ों के रॉयटर्स विश्लेषण से पता चला है कि इराक और कुवैत के अनुमानित तेल निर्यात राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग तीन-चौथाई की गिरावट आई है. इसके विपरीत, ईरान का राजस्व 37% और ओमान का 26% बढ़ा है. सऊदी अरब का तेल राजस्व 4.3% बढ़ा, जबकि संयुक्त अरब अमीरात का राजस्व 2.6% घटा, क्योंकि कीमतों में उछाल ने कम मात्रा की भरपाई कर दी.

सऊदी अरब को मिलने वाली रॉयल्टी और करों में वृद्धि

सऊदी अरब के लिए, बढ़ी हुई कीमतों का मतलब है सरकारी तेल कंपनी अरामको से मिलने वाली रॉयल्टी और करों में वृद्धि, जिसका अधिकांश स्वामित्व सरकार और उसके संप्रभु धन कोष के पास है.

तेल पर निर्भरता के कारण बजट घाटे में योगदान देने वाली आय के स्रोतों में विविधता लाने के लिए परियोजनाओं पर भारी खर्च के बाद, सऊदी अरब के लिए यह वृद्धि विशेष रूप से सकारात्मक है.

रॉयटर्स की गणनाओं के बारे में पूछे जाने पर अरामको ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. अन्य देशों या उनकी तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया.

सऊदी अरब की पाइपलाइन ईरान-इराक युद्ध के दौरान बनी थी

सऊदी अरब की सबसे बड़ी पाइपलाइन 1,200 किलोमीटर (746 मील) लंबी पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन है, जिसे 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध के दौरान होर्मुज को बाईपास करने के लिए बनाया गया था

यह पूर्वी तेल क्षेत्रों को लाल सागर के बंदरगाह यानबू से जोड़ती है और अपनी विस्तारित 7 मिलियन बैरल प्रति दिन की क्षमता पर काम कर रही है.

अरामको घरेलू उपयोग में लगभग 2 मिलियन बैरल प्रति दिन का उपयोग करती है, जिससे निर्यात के लिए लगभग 5 मिलियन बैरल प्रति दिन बचता है. शिपिंग डेटा से पता चलता है कि 19 मार्च को बंदरगाह पर हुए हमलों के बावजूद, 23 मार्च से शुरू हुए सप्ताह में यानबू में औसतन 4.6 मिलियन बैरल प्रति दिन की लोडिंग हुई, जो लगभग पूरी क्षमता के बराबर थी.

केप्लर और जोडी के आंकड़ों के अनुसार, मार्च में सऊदी अरब के कच्चे तेल के कुल निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 26% की गिरावट आई और यह 4.39 मिलियन बैरल प्रति दिन (बीपीडी) रहा. फिर भी, ऊंची कीमतों के कारण निर्यात का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 558 मिलियन डॉलर बढ़ गया. अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले की आशंका में रियाद ने फरवरी में ही निर्यात को बढ़ाकर अप्रैल 2023 के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया था.

क्विलियम ने कहा कि पूर्व-पश्चिम संपर्क के लाभ के बावजूद, सऊदी अरब पश्चिम में स्थित अपने ऊर्जा बुनियादी ढांचे और बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य से लाल सागर की ओर जाने वाले जहाजों पर ईरान या उसके सहयोगी यमन स्थित हूतियों द्वारा और हमलों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है.

इराक को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को उसकी 1.5-1.8 मिलियन बैरल प्रति दिन की हबशान-फुजैरा पाइपलाइन से कुछ हद तक राहत मिली है, जो जलडमरूमध्य को बाईपास करती है. फिर भी मार्च में उसके अनुमानित तेल निर्यात मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 174 मिलियन डॉलर से अधिक की गिरावट आई. फुजैरा पर कई हमले हुए हैं, जिसके कारण लोडिंग रोकनी पड़ी.

खाड़ी उत्पादक देशों में, इराक के राजस्व में सबसे अधिक गिरावट आई - 76% गिरकर 1.73 बिलियन डॉलर रह गया. कुवैत का स्थान दूसरे स्थान पर रहा, जहां 73% की गिरावट के साथ राजस्व 864 मिलियन डॉलर रह गया.

इराक की सरकारी तेल विपणन कंपनी SOMO ने 2 अप्रैल को बताया कि मार्च में तेल राजस्व लगभग 2 बिलियन डॉलर था, जो रॉयटर्स के अनुमान के करीब है.

दोनों देशों को अप्रैल में और भी अधिक आर्थिक गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संघर्ष के शुरुआती दिनों में माल ढुलाई के कारण मार्च में उनकी आय में सुधार हुआ था. पिछले सप्ताह ईरान द्वारा इराक को प्रतिबंधों से छूट देने की घोषणा के बाद इराकी कच्चे तेल से लदा एक टैंकर जलडमरूमध्य से होकर गुजरा.

मॉर्निंगस्टार डीबीआरएस में संप्रभु रेटिंग की उपाध्यक्ष एड्रियाना अल्वाराडो ने कहा कि खाड़ी देशों की सरकारों के पास अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के विकल्प हैं और वे या तो राजकोषीय बचत का उपयोग कर सकती हैं या ऋण जारी करने के लिए वित्तीय बाजारों का सहारा ले सकती हैं.

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