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ईरान-अमेरिका की दुश्मनी: कितनी गहरी, कितनी पुरानी, महज एक फैसले ने बनाया जानी दुश्मन

ईरान को लेकर अमेरिका इतना क्यों खफा रहता है? आखिर ईरान से ऐसी क्या दुश्मनी है अमेरिका की? ये सवाल हर किसी के मन में उठता होगा. यहां जानिए कि कैसे ईरान अमेरिका का दुश्मन बना और फिर कड़वाहट बढ़ती गई.

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ईरान-अमेरिका की दुश्मनी: कितनी गहरी, कितनी पुरानी, महज एक फैसले ने बनाया जानी दुश्मन
अमेरिका और ईरान की दुश्मनी 1953 से शुरू हुई.
  • अमेरिका ने सन 1953 में ईरान के प्रधानमंत्री मोसादेघ को सत्ता से हटाने में सीआईए की मदद की थी
  • सन 1979 में ईरानी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर 52 अमेरिकी बंधकों को 444 दिनों तक रखा
  • सन 1988 में अमेरिका ने ईरान एयर फ्लाइट 655 को गलती से मार गिराया, जिसमें 290 नागरिकों की मृत्यु हुई
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अमेरिका और ईरान दशकों से टकरा रहे हैं. कम से कम तब से जब अमेरिका ने अगस्त 1953 में लोकतंत्र समर्थक प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेघ को सत्ता से हटाने में मदद की थी. इसके बाद अमेरिका ने ईरान के शाह के लंबे, दमनकारी शासन का समर्थन किया. नवंबर 1979 में ईरानी छात्रों द्वारा तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करने के बाद से दोनों देश एक-दूसरे के जानी दुश्मन बन गए. अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध टूट गए.

1953: अमेरिका ने मोसादेघ को सत्ता से हटाया

  1. 1951 में, ईरानी संसद ने मोसादेघ को नया प्रधानमंत्री चुना. इसके बाद उन्होंने सांसदों को एंग्लो-ईरानी ऑयल कंपनी पर कब्जा करने के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कंपनी के ब्रिटिश मालिकों को निष्कासित कर दिया और कहा कि वे तेल से होने वाले मुनाफे को ईरानी जनता के विकास में निवेश करना चाहते हैं. अमेरिका को डर था कि इससे ईरान सोवियत संघ के प्रभाव में आ जाएगा. वहीं, ब्रिटेन को सस्ते ईरानी तेल के नुकसान का डर था.
  2. अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने फैसला किया कि अमेरिका और ब्रिटेन के लिए मोसादेघ से छुटकारा पाना ही सबसे अच्छा होगा. सीआईए और ब्रिटेन के संयुक्त अभियान, ऑपरेशन एजैक्स के जरिए ईरान के शासक शाह को मोसादेघ को पद से हटाने और उन्हें बलपूर्वक सत्ता से बेदखल करने के लिए राजी किया गया.
  3. मोसादेघ की जगह सीआईए द्वारा चुने गए एक ऐसे प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया, जो पश्चिमी देशों का दोस्त था.
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1979: शाह को सत्ता से बेदखल किया

  1. अमेरिका-ईरान संबंधों में 25 वर्षों से अधिक समय तक फिर स्थिरता रही लेकिन ईरानी जनता शाह मोहम्मद रजा पहलवी के तानाशाही शासन से असंतुष्ट हो गई थी. पहलवी ने खुद को समृद्ध किया और अमेरिकी सहायता का उपयोग सेना को मजबूत करने में किया, जबकि कई ईरानी गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे. जनवरी 1979 में, शाह कैंसर के इलाज के बहाने ईरान से चले गए. दो सप्ताह बाद, अयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी इराक में निर्वासन से लौटे और राजशाही को समाप्त करने और इस्लामी सरकार की घोषणा करने के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया.
  2. अक्टूबर 1979 में, राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने शाह को चिकित्सा उपचार के लिए अमेरिका आने की अनुमति दी. आक्रोशित ईरानी छात्रों ने 4 नवंबर को तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया और 52 अमेरिकियों को बंधक बना लिया. इससे कार्टर को 7 अप्रैल, 1980 को ईरान के साथ अमेरिकी राजनयिक संबंध तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा.
  3. दो सप्ताह बाद, अमेरिकी सेना ने बंधकों को छुड़ाने के लिए एक अभियान चलाया, लेकिन यह असफल रहा, विमान दुर्घटनाओं में आठ अमेरिकी सैनिक मारे गए.  शाह की जुलाई 1980 में मिस्र में मौत हो गई, लेकिन बंधकों को 444 दिनों की कैद के बाद 20 जनवरी, 1981 तक रिहा नहीं किया गया.
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Photo Credit: Getty

1980-1988: अमेरिका ने परोक्ष रूप से इराक का साथ दिया

  1. सितंबर 1980 में, इराक ने ईरान पर आक्रमण किया, जिससे दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और धार्मिक मतभेद और बढ़ गए. इराक में सुन्नी मुस्लिम शासन था, लेकिन वहां शिया मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी थी. ईरान में अधिकांश आबादी और शासन शियाओं का था. अमेरिका को चिंता थी कि इस संघर्ष से मध्य पूर्व से तेल की आपूर्ति सीमित हो जाएगी और वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि इस संघर्ष का उसके करीबी सहयोगी सऊदी अरब पर कोई असर न पड़े.
  2. अमेरिका ने अमेरिकी विरोधी ईरानी शासन के खिलाफ लड़ाई में इराकी नेता सद्दाम हुसैन का समर्थन किया. परिणामस्वरूप, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इराक द्वारा रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर लगभग आंखें मूंद लीं.
  3. अमेरिकी अधिकारियों ने इन अवैध और अमानवीय हथियारों के प्रति अपने सामान्य विरोध को कम कर दिया, क्योंकि अमेरिकी विदेश विभाग "इराक के खिलाफ ईरान के दुष्प्रचार को हवा देकर उसके हाथों में खेलना नहीं चाहता था." 1988 में, युद्ध गतिरोध पर समाप्त हुआ. इस युद्ध में 500,000 से अधिक सैन्यकर्मी और 100,000 से अधिक नागरिक मारे गए.

1981-1986: अमेरिका ने गुपचुप तरीके से ईरान को हथियार बेचे

  1. 1984 में ईरान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किए जाने के बाद अमेरिका ने उस पर हथियार प्रतिबंध लगा दिया. इससे इराक के साथ युद्ध में उलझी ईरानी सेना को लड़ाई जारी रखने के लिए हथियारों, विमानों और वाहनों के पुर्जों की सख्त जरूरत पड़ने लगी.
  2. रीगन प्रशासन ने यह अनुमान लगाया कि प्रतिबंध से ईरान सोवियत संघ, जो शीत युद्ध में अमेरिका का प्रतिद्वंद्वी था, से समर्थन मांगने के लिए मजबूर हो सकता है. प्रतिबंध को औपचारिक रूप से समाप्त करने के बजाय, अमेरिकी अधिकारियों ने 1981 से गुपचुप तरीके से ईरान को हथियार बेचने पर सहमति जताई.
  3. आखिरी खेप, टैंक रोधी मिसाइलों की, अक्टूबर 1986 में भेजी गई थी. नवंबर 1986 में, एक लेबनानी पत्रिका ने इस सौदे का खुलासा किया. इस खुलासे ने अमेरिका में ईरान-कॉन्ट्रा कांड को जन्म दिया, जिसमें रीगन के अधिकारियों को ईरान से हथियारों के बदले पैसे लेने और उन पैसों को निकारागुआ के समाजवाद विरोधी विद्रोहियों - कॉन्ट्रा - को अवैध रूप से भेजने का दोषी पाया गया.
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1988: अमेरिकी नौसेना ने ईरान एयर फ्लाइट 655 को मार गिराया

  1. 8 जुलाई, 1988 की सुबह, फारस की खाड़ी के अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में गश्त कर रहे निर्देशित मिसाइल क्रूजर यूएसएस विन्सेनेस, ईरानी गनबोटों के साथ झड़प के दौरान ईरानी क्षेत्रीय जलक्षेत्र में प्रवेश कर गया.
  2. गोलीबारी के दौरान या उसके तुरंत बाद, विन्सेनेस के चालक दल ने गुजरते हुए एक नागरिक एयरबस यात्री विमान को ईरानी एफ-14 लड़ाकू विमान समझ लिया. उन्होंने उसे मार गिराया, जिससे विमान में सवार सभी 290 लोग मारे गए.
  3. अमेरिका ने इसे "दुखद और खेदजनक दुर्घटना" बताया, लेकिन ईरान का मानना ​​था कि विमान को जानबूझकर गिराया गया था. 1996 में, अमेरिका ने ईरान को मुआवजे के तौर पर 131.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई.

1997-1998: अमेरिका ने संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया

  1. अगस्त 1997 में, ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में एक उदारवादी सुधारवादी नेता मोहम्मद खातमी विजयी हुए. अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इसे एक अवसर के रूप में देखा. उन्होंने वहां मौजूद स्विस राजदूत के माध्यम से तेहरान को संदेश भेजा और सीधे सरकार-से-सरकार वार्ता का प्रस्ताव रखा.
  2. इसके तुरंत बाद, जनवरी 1998 की शुरुआत में, खातमी ने सीएनएन को एक साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने "महान अमेरिकी जनता के प्रति सम्मान" व्यक्त किया, आतंकवाद की निंदा की और अमेरिका और ईरान के बीच "प्रोफेसरों, लेखकों, विद्वानों, कलाकारों, पत्रकारों और पर्यटकों के आदान-प्रदान" की सिफारिश की. हालांकि, सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई सहमत नहीं हुए, इसलिए क्लिंटन का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही आपसी सद्भावना प्रयासों का कोई खास नतीजा नहीं निकला.
  3. 2002 में अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ईरान, इराक और उत्तर कोरिया को आतंकवाद का समर्थन करने और सामूहिक विनाश के हथियार बनाने वाले "बुराई की धुरी" के रूप में वर्णित किया, जिससे संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए.
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2002: ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने चिंता बढ़ा दी

  1. अगस्त 2002 में, एक निर्वासित विद्रोही समूह ने घोषणा की कि ईरान गुप्त रूप से दो ऐसे संयंत्रों में परमाणु हथियारों पर काम कर रहा था, जिनका पहले सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया था. यह परमाणु अप्रसार संधि की शर्तों का उल्लंघन था, जिस पर ईरान ने हस्ताक्षर किए थे और जिसके तहत देशों को अपने परमाणु संबंधी संयंत्रों का खुलासा अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों के सामने करना अनिवार्य था.
  2. इनमें से एक गुप्त स्थान, नतान्ज में, यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज स्थित थे, जिनका उपयोग नागरिक परमाणु रिएक्टरों में किया जा सकता था या हथियारों के लिए और अधिक संवर्धन किया जा सकता था.
  3. लगभग 2005 से, अमेरिकी और इजरायली सरकारों के साइबर हमलावरों ने कथित तौर पर नतान्ज सेंट्रीफ्यूज को एक विशेष रूप से निर्मित दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर से निशाना बनाया, जिसे स्टक्सनेट के नाम से जाना गया. ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा करने वाला वह प्रयास, परमाणु बम बनाने की दिशा में ईरान की प्रगति को रोकने के लिए अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए कई प्रयासों में से एक था – जिनमें से अधिकतर असफल रहे.
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2003: ईरान ने बुश प्रशासन को पत्र लिखा

  1. मई 2003 में, ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने चुपचाप ईरान में स्थित स्विस दूतावास के माध्यम से विदेश विभाग से संपर्क किया और चार प्रमुख मुद्दों – परमाणु हथियार, आतंकवाद, फिलिस्तीनी प्रतिरोध और इराक में स्थिरता – पर “आपसी सम्मान के साथ संवाद” की मांग की.
  2. बुश प्रशासन के लोग किसी भी बड़े सुलह में रुचि नहीं रखते थे, हालांकि विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल संवाद के पक्षधर थे और अन्य अधिकारियों ने अल-कायदा के मुद्दे पर ईरान के साथ बैठकें की थीं.
  3. जब 2005 में ईरानी नेता महमूद अहमदीनेजाद ईरान के राष्ट्रपति चुने गए, तो यह अवसर समाप्त हो गया. अगले वर्ष, अहमदीनेजाद ने राष्ट्रपति बुश को 18 पेज का पत्र लिखकर वाशिंगटन से संपर्क किया. इस पत्र को खारिज कर दिया गया; विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपशब्दों के साथ कहा कि इसका कोई महत्व नहीं है.
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2015: ईरान परमाणु समझौता हुआ

  1. ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के एक दशक के असफल प्रयासों के बाद, ओबामा प्रशासन ने 2013 में एक सीधा राजनयिक दृष्टिकोण अपनाया. दो वर्षों तक चली गुप्त, प्रत्यक्ष वार्ता, जो पहले अमेरिका और ईरान के बीच द्विपक्षीय रूप से और बाद में अन्य परमाणु शक्तियों के साथ हुई, संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action) में परिणत हुई, जिसे अक्सर ईरान परमाणु समझौता कहा जाता है.
  2. ईरान, अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूनाइटेड किंगडम ने 2015 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसने ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर दिया और यह अनिवार्य कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक समझौते के अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन करेंगे.
  3. बदले में, ईरान को अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से राहत दी गई. निरीक्षकों ने नियमित रूप से प्रमाणित किया कि ईरान समझौते की शर्तों का पालन कर रहा था, मगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मई 2018 में समझौते से खुद को अलग कर लिया.

2020: ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत

  1. 3 जनवरी, 2020 को एक अमेरिकी ड्रोन ने मिसाइल दागी, जिससे ईरान के कुद्स फोर्स के प्रमुख मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई. विश्लेषकों के अनुसार, सुलेमानी ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के बाद दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे.
  2. उस समय, ट्रंप प्रशासन ने दावा किया था कि सुलेमानी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर होने वाले एक हमले का निर्देश दे रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं दिया.ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिन्होंने इराक में दो अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया.

2023: 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले

7 अक्टूबर, 2023 को हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमले के बाद इजरायल ने पलटवार किया, यहीं से इजरायल ने ईरान को समाप्त करने को ठान लिया. इस हमले ने क्षेत्र में ईरान के समर्थकों, विशेष रूप से हमास (हमलों का मुख्य दोषी) और लेबनान में हिज़्बुल्लाह को बुरी तरह कमजोर कर दिया.

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2025: ट्रंप 2.0 और ईरान

  1. ट्रंप ने शुरू में ईरान के साथ एक नया परमाणु समझौता करने और तेहरान के साथ अन्य व्यापारिक सौदे करने का अवसर देखा. अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने के बाद, ट्रंप ने अपने मित्र और रियल एस्टेट निवेशक स्टीव विटकॉफ को मध्य पूर्व के लिए विशेष दूत नियुक्त किया और उन्हें वार्ताओं का नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा.
  2. वाशिंगटन और तेहरान के बीच परमाणु समझौते के लिए बातचीत अप्रैल में शुरू हुई, लेकिन दोनों देश किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके. वे बातचीत के एक नए दौर की योजना बना रहे थे, तभी 13 जून को इजरायल ने ईरान पर सिलसिलेवार हवाई हमले किए, जिससे व्हाइट हाउस को अपना रुख बदलने पर मजबूर होना पड़ा.
  3. 22 जून की सुबह, अमेरिका ने ईरान की परमाणु क्षमता को पंगु बनाने के प्रयास में निर्णायक कार्रवाई करते हुए तीन परमाणु स्थलों पर बमबारी की, जिससे पेंटागन के अधिकारियों के अनुसार "गंभीर क्षति" हुई. यह युद्ध 12 दिनों तक चला, जिसके दौरान ट्रंप ने घोषणा की कि ईरानी परमाणु स्थल "पूरी तरह से नष्ट" हो गए हैं - हालांकि तेहरान ने इस दावे का खंडन किया.

2026: सुलगता संघर्ष भयंकर युद्ध में बदल गया

2026 की शुरुआत में, ईरान और अमेरिकी प्रशासन के प्रतिनिधियों के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता के कई दौर हुए. ये वार्ताएं ईरान में हुए व्यापक अशांति के बाद हुईं, जिसके दौरान ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से कहा था कि "मदद आ रही है."

फिर, 28 फरवरी को, अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बमबारी शुरू कर दी. हवाई हमलों में, सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और इस्लामी गणराज्य के अन्य वरिष्ठ सदस्य मारे गए. तेहरान ने खाड़ी क्षेत्र में कई ठिकानों पर हमले करके जवाबी कार्रवाई की और आज तक ये जंग जारी है.

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