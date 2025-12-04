विज्ञापन
काला सागर में अरबों का शाही महल, लग्जरी प्लेन और कारें... जानें कितनी है व्लादिमीर पुतिन की संपत्ति

Vladimir Putin Net Worth: रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन दो दिन के नई दिल्ली दौरे पर आए हैं. उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल, कारें और विमान भी चर्चा में हैं. आइए जानते हैं कि पुतिन की संपत्ति कितनी है.

काला सागर में अरबों का शाही महल, लग्जरी प्लेन और कारें... जानें कितनी है व्लादिमीर पुतिन की संपत्ति
Putin Net worth

Vladimir Putin Net Worth: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिन के नई दिल्ली के दौरे पर आज आ रहे हैं. पुतिन अपनी लाइफस्टाइल और शौक को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं. पुतिन के पास अरबों रुपये कीमत का किलेनुमा शाही महल जैसा आशियाना, करोड़ों रुपये की लग्जरी बोट, महंगी घड़ियां और कारें भी हैं. फॉर्च्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन के पास 800 वर्ग फीट में फैला आलीशान घर है, तीन लग्जरी कारें और ट्रालर भी हैं. पुतिन पिछले 25 वर्षों से (4 साल पीएम पद का छोड़कर) रूस के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. क्रेमलिन के सरकारी दस्तावेजों के अनुसार उनकी सैलरी 1 लाख 40 हजार डॉलर है, जो सवा करोड़ रुपये के करीब है. लेकिन उन्हें दुनिया के सबसे अमीर नेताओं में शुमार किया जाता है. 

द वीक की रिपोर्ट ने फाइनेंसर बिल ब्राउनर के अनुसार दावा किया गया है कि रूसी राष्ट्रपति की संपत्ति अरबों डॉलर में है.ब्राउनर कभी रूस में सबसे बड़े विदेशी निवेशक थे. ब्राउनर ने 2017 में गवाही दी थी कि पुतिन की संपत्ति रूसी उद्योगपति मिखाइल खोदोरकोव्स्की को 2003 में धोखाधड़ी और कर चोरी के आरोप में जेल जाने के बाद तेजी से बढ़ी है.  पुतिन को महंगी कारों और घड़ियों का शौक है.उसके पास दर्जनों एयरक्रॉफ्ट और हेलीकॉप्टर भी हैं. 

20 आलीशान फ्लैट का दावा

खबरों के मुताबिक, पुतिन के पास उनके पास 20 आलीशान मकान हैं, जिनकी कीमत 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा है. इसमें ब्लैक सी किनारे करीब दो लाख वर्ग फुट में बना विशाल महल भी है. इसे पुतिन का विलेज कॉटेज भी कहते हैं. इस पैलेस में करोड़ों की पेंटिंग और दीवारों पर ग्रीक देवता की मूर्तियां उकेरी गई हैं. दावा है कि उनके वॉशरूम में टॉयलेट भी हजारों डॉलर के साजोसामान से लैस है. इसमें 40 से ज्यादा कर्मचारियों की फौज है, जिसकी सैलरी ही वार्षिक 20 लाख डॉलर से ज्यादा है. 

पुतिन के इस पैलेस में स्विमिंग पूल

पुतिन के इस पैलेस में स्विमिंग पूल भी है. राष्ट्रपति के तौर पर उनका पर्सनल जेट और हेलीकॉप्टर भी है. डेली मेल की रिपोर्ट का दावा है कि 168 एकड़ जमीन पर काला सागर के निकट बना ये पैलेस केप इडोकोपास के पास है. इसमें बार, कैसिनो और डिस्कोथेक जैसी मनोरंजन के साधन हैं. इसमें 16 मंजिल का एक अंडरग्राउंड ठिकाना भी है, जो बड़े से बड़ा हमला झेलने में भी सक्षम है. 

putin yacht

putin yacht

पुतिन की घोस्ट ट्रेन

व्लादीमीर पुतिन की एक 22 डिब्बों वाली घोस्ट ट्रेन भी है. ये शाही ट्रेन जिम, बुढ़ापे को दूर करने वाली मशीनें, मसाज पार्लर और अन्य लग्जरी शानोशौकत की सुविधाएं हैं. इसमें कई शाही बेडरूम, डाइनिंग और शानदार मूवी थिएटर भी है. इस ट्रेन के दरवाजे और विंडो भी बुलेटप्रूफ हैं. इस ट्रेन की लागत करीब 74 मिलियन डॉलर यानी 668 करोड़ रुपये है. 

पुतिन के काफिले में प्लेन और 7 सौ कारें

राष्ट्रपति पुतिन के बेड़े में 58 प्लेन और हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है. एयरफोर्स वन की तरह उनका एक विशाल प्लेन है, जिसे द फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाता है, क्योंकि इसमें रूस के बड़े नेताओं की कैबिनेट मीटिंग से लेकर बेडरूम जैसी सारी शानोशौकत हैं. उनके पास 10 करोड़ डॉलर यानी 890 करोड़ की लग्जरी बोट है. साथ ही प्रेसिडेंट के काफिले में करीब 700 कारें हैं. हालांकि इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.

‘घोस्ट ट्रेन' का रहस्य

इसके अलावा, पुतिन के पास 22 डिब्बों वाली एक अभेद्य ‘घोस्ट ट्रेन' भी है, जो किसी चलते-फिरते किले जैसी है. यह ट्रेन पूरी तरह बख्तरबंद है और इसके दरवाजे-खिड़कियां बुलेटप्रूफ हैं. इसमें आलीशान बेडरूम और मूवी थिएटर के साथ-साथ जिम और एंटी-एजिंग मशीनों वाला मसाज पार्लर भी मौजूद है. जीवन रक्षक उपकरणों से लैस इस ट्रेन को बनाने में करीब 74 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं.

शाही पैलेस, प्लेन और हेलीकॉप्टर

पुतिन का शौक केवल महलों तक सीमित नहीं है. वे जमीन से लेकर आसमान तक लग्जरी का दूसरा नाम हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पुतिन के बेड़े में 58 हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर शामिल हैं. इनमें ‘द फ्लाइंग क्रेमलिन' नाम का 716 मिलियन डॉलर का एक विमान सबसे खास है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें सोने का टॉयलेट लगा है, जिसकी कीमत करीब 67 लाख रुपये है.

