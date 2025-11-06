- मक्का में एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने तीर्थयात्री के साथ गलत व्यवहार किया जिसका वीडियो वायरल हो गया है.
- वीडियो में एक महिला को घसीटते और एक हाजी को धक्का देते हुए सुरक्षा अधिकारी नजर आए, जो नियम उल्लंघन का आरोप है.
- घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मक्का क्षेत्र की सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत जांच शुरू की.
सऊदी अरब से पिछले दिनों आए एक वीडियो ने हलचल मचाकर रख दी है. इस वीडियो के आते ही एक ऑनलाइन बहस भी शुरू हो गई. वीडियो में नजर आ रहा था कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर मक्का में पवित्र काबा के करीब एक तीर्थयात्री के साथ बुरा बर्ताव कर रही है. जो वीडिया आया था, वह एक मिनट से भी कम का था लेकिन इसने सबकी ध्यान अपनी तरफ खींचा. जहां इस वीडियो के बाद मस्जिद में मौजूद सुरक्षा अधिकारियों के सामने चुनौतियों के साथ ही तीर्थयात्रियों की उम्मीदों को लेकर बहस शुरू हो गई है. साथ ही अब बर्ताव, नियमों और सार्वजनिक जांच पर भी सवाल उठने लगे हैं.
क्या है इस वीडियो में
59 सेकंड की यह क्लिप पहली बार सोमवार, 3 नवंबर की शाम को सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. इसमें नजर आ रहा था कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर पवित्र काबा से कुछ मीटर की दूरी पर बैठी एक महिला को घसीट रहा है. कुछ ही पल बाद, वही अधिकारी एहराम पहने एक पुरुष हाजी को धक्का देता हुआ दिखाई देता है. ऐसा लगता है कि यह शख्स अधिकारी के कामों में हस्तक्षेप कर रहा है या फिर सवाल उठा रहा है.
वीडियो में, वह शख्स दोनों के बीच हो रही बातचीत का वीडियो बनाने का अनुरोध करता है. इसी दौरान वह शख्स उससे कहता है. 'मुझे मत छुओ... मेरे साथ शिष्टाचार और विनम्रता से पेश आओ.' अधिकारी उसे शारीरिक रूप से धक्का देकर जवाब देता है और उसे एक तय जगह पर खड़े रहने का निर्देश देता है. हाबकि हाजी घटना को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है.
क्या कहा सऊदी अधिकारियों ने
वीडियो आते ही सऊदी अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लिया है. अथॉरिटीज में मक्का क्षेत्र और सऊदी सार्वजनिक सुरक्षा ने बयान जारी कर पुष्टि की कि हज और उमराह सिक्योरिटी के लिए स्पेशल फोर्सेज ने तुरंत इस पर ध्यान दिया है. आधिकारिक बयान में कहा है, 'हज और उमराह सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्सेज ने समय पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जो ग्रैंड मस्जिद में लागू निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करते हुए वीडियो में नजर आ रहा है.' अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि वीडियो में जो शख्स है, उसने नियमों का उल्लंघन किया है और सऊदी अरब के कानूनों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
