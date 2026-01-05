'बांग्लादेश में बढ़ा पाकिस्तान का इनफ्लुएंस, ISI का दफ्तर खुला', पूर्व उच्चायुक्त ने बताया कैसे बेकाबू हुए हालात?

Bangladesh Protests: बांग्लादेश में बीते कुछ महीनों से लगातार तनाव का माहौल जारी है. युवाओं के आंदोलन के बाद शेख हसीना की सत्ता बदली. उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा. फिर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सत्ता की व्यवस्था बनी. फिर कुछ हफ्तों पहले चुनाव की घोषणा हुई. राजनीतिक दलें चुनाव की तैयारी में जुटी ही थी कि हादी की हत्या को लेकर फिर से माहौल बिगड़ा. अब बांग्लादेश में रह अल्पसंख्यक हिंदू हिंसा के शिकार हो रहे हैं. बीते तीन हफ्तों में बांग्लादेश में 5 हिंदुओं की हत्या हुई है. एक विधवा महिला के साथ रेप हुआ है. बांग्लादेश की राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल के बीच बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त रह चुकी वीना सीकरी ने NDTV से खुलकर बात की है. उन्होंने भारत-विरोधी भावनाओं और राजनीतिक अनिश्चितता के भारत-बांग्लादेश आर्थिक संबंधों पर चर्चा की. उन्होंने यह भी बताया कि बांग्लादेश में कैसे हालात बेकाबू हुए?

बांग्लादेश का सत्ता परिवर्तन स्वभाविक छात्र विद्रोह नहीं

भारत की पूर्व उच्चायुक्त वीना सीकरी ने कहा कि बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, वह कोई स्वभाविक छात्र विद्रोह नहीं था. वहां सोची-समझी रणनीति के साथ सत्ता में बदलाव हुआ. मोहम्मद यूनुस ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि सरकार बदलने के लिए यह कोई स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं था. पिछले 18 महीने में बांग्लादेश अर्थव्यवस्था की रफ्तार 6-7% से घट के 3% से 4% रह गई है. वहां आंतरिक हिंसा बढ़ी, अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी, विदेशी और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट काफी घटा.

भारत ने पड़ोसी प्रथम नीति का पालन किया, लेकिन बांग्लादेश से मिला निगेटिव रिस्पॉन्स

भारत की रणनीति पर चर्चा करते हुए वीना सीकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 'पड़ोसी प्रथम' पॉलिसी है. हम चाहते हैं कि भारत के पड़ोसी देश में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक समृद्धि बढ़े. जब बांग्लादेश में सत्ता बदला तो सबसे पहले भारत ने यही कहा था कि हम बांग्लादेश के साथ संबंध जारी रखेंगे. लेकिन हमने देखा है कि इस दौरान बांग्लादेश की तरफ से काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स रहा है.

बांग्लादेश में पाकिस्तान का इनफ्लुएंस बढ़ा, ISI का दफ्तर खुला

वीना सीकरी ने यह भी बताया कि बीते 18 महीनों में पाकिस्तान का दबाव बांग्लादेश पर काफी ज्यादा बढ़ गया है. पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर अपना इनफ्लुएंस बढ़ाया है. ISI का दफ्तर बांग्लादेश में खोला गया है. पाकिस्तान आर्मी ज्यादा एक्टिव हो गई है. बहुत सारे वीजा रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं. इस वजह से बांग्लादेश के सत्ता परिवर्तन पर पाकिस्तान का बुरा असर बढ़ता जा रहा है. इस समय यूनुस का नेतृत्व भी बांग्लादेश में लोकप्रियता खो दी है.

बांग्लादेश की 350 रेडिमेड फैक्ट्रियां बंद

उन्होंने यह भी बताया कि भारत के साथ जो ट्रेडिंग रूट और रेगुलेशन है, उसको कमजोर करना शुरू कर दिया गया है. इससे बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पर, मैन्यूफैक्चरिंग पर बहुत बुरा असर पड़ा है. रेडिमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश दुनिया में दूसरे नंबर पर है. लेकिन अब तक 350 के करीब रेडिमेड गारमेंट बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं. भारत से जो कच्चा माल बांग्लादेश पहुंचता था, उस पर भी बुरा असर पड़ा है.

बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई और आर्थिक संकट भी गहराया

टेक्सटाइल की करीब 350 फैक्ट्री बंद हो गई, जिससे बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी. आर्थिक संकट बांग्लादेश में बढ़ रहा है. टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स बांग्लादेश जाते थे वह आप भारतीय एक्सपोर्टर के पास आ रहे हैं. बांग्लादेश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट घट रहा है क्योंकि वह अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. वहां राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चित की वजह से काफी एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स बांग्लादेश से बाहर अब भारत में आ रहे हैं.

यूनुस की अंतरिम सरकार में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा बढ़ा

बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट पर पूर्व उच्चायुक्त वीना सीकरी ने कहा- एंटी इंडिया सेंटीमेंट कुछ हद तक 1971 से ही बांग्लादेश में रहा है. करीब 25% लोग बांग्लादेश में ऐसे थे, जो नहीं चाहते थे कि लिबरेशन वॉर हो. लेकिन अभी एक एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार ने शुरू किया है जो गलत है.

फ्री एंड फेयर चुनाव से सुधार की उम्मीद

बांग्लादेश के लोग जान गए हैं कि यह एक प्रोपेगेंडा है. वहां के लोग यह कह रहे हैं कि पहले हालात बेहतर थे. वहां के लोग जान गए हैं कि पहले जो भारत के साथ अच्छे संबंध थे वह उनके फायदे के लिए ही था. बांग्लादेश में फ्री, फेयर और इंक्लूसिव चुनाव होने चाहिए. तभी वहां पर राजनीतिक स्थिति आ सकती है.

भारत का मार्केट एक्सेस बांग्लादेश के लिए जरूरी

उन्होंने यह भी बताया कि मोहम्मद यूनुस ने चीन से दावा किया है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कमान उनके हाथ में है. शेख हसीना ने भारत और चीन को बैलेंस करने की कोशिश की थी. भारत ने बांग्लादेश को जो मार्केट एक्सेस दिया, उसका बांग्लादेश के अर्थव्यवस्था के लिए बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पर काफी अच्छा असर पड़ा. हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रही है. 15 साल बांग्लादेश का अच्छे संबंध रहे और इसका फायदा बांग्लादेश और भारत को मिला.

भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान का उदाहरण

पूर्व उच्चायुक्त वीना सीकरी ने अन्य पड़ोसी देशों का उदाहरण देते हुए बताया कि हमने नेपाल में देखा है जब वहां पर युवाओं का प्रदर्शन हुआ, भारत ने कहा कि वह राजनीतिक संबंध बनाए रखना चाहता है. श्रीलंका में जब भी आर्थिक अनिश्चित हुई भारत ने उसकी मदद किया. श्रीलंका में नई सरकार आई है उसके साथ हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं.

भूटान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं.अफगानिस्तान के साथ भी संबंध में सुधार हुआ है. अफगानिस्तान के विदेश मंत्री यहां आए थे, वहां के कई मंत्री भारत आ चुके हैं. भारत के साथ अच्छी बातचीत हुई है. हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वह मजबूत है और रहेगी जो भारत के पड़ोसी देश भी चाहते हैं.



