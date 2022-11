VIDEO: ऋषि सुनक को बीच COP27 आयोजन से उठाकर, तेजी से बाहर ले गए सहयोगी

उन्होंने आगे कहा, उनके जाने से 2 मिनट पहले एक सहयोगी स्टेड पर आया और उनके कान में एक मिनट तक कुछ फुसफुसाता रहा...ऐसा लगा वहां एक चर्चा चल रही थी...कि इस समय बाहर निकला जाए या नहीं. सुनक वहां रुके लेकिन फिर एक अन्य सहयोगी उनके पास गए और उनसे वहां से जाने की अपील की."

हालांकि सुनक अचानक COP27 आयोजन से उठ कर चले गए लेकिन यह साफ नहीं है कि सुनक को उनके सहयोगियों से क्या सूचना मिली थी.

यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को आम तौर से कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ ऑफ द यूएनएफसीसीसी (Conference of the Parties of the UNFCCC) या COP27 कहा जाता है. यह रविवार को मिस्त्र के शर्म अल-शेख के रिजॉर्ट में शुरू हुई.

ब्रिटेन के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री मिस्त्र में एक अहम क्लाइमेट मीटिंग में जाने को लेकर फैसला पलटने के बाद शर्म-अल-शेख पहुंचे थे.