'...दुनिया का अंत हो तो हो': अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने क्यों की ये खतरनाक बात

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि वह जितना हो सके, ईश्वर का काम कर रहे हैं और उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर इससे दुनिया का अंत हो जाए. क्योंकि उनका कहना है कि दुनिया के अंत का समय आ रहा है. जेडी वेंस ने ये बातें सोमवार को ब्राइस क्रॉफर्ड के साथ एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहीं. क्रॉफर्ड 22 साल के इवेंजेलिकल होस्ट हैं, जिनके यूट्यूब पर दस लाख से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं और वे ऐसे वीडियो बनाते हैं जिनकी हेडलाइन सनसनीखेज़ होती हैं, जैसे "शिकागो के सबसे खतरनाक इलाके में गॉस्पेल का प्रचार" और "एक 'गे' पादरी के साथ बहस".

किस बात पर वेंस ने कही ये बात

ईसाई धर्म की उस भविष्यवाणी के बारे में बात करते हुए कि दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, वेंस ने कहा, "क्या मुझे लगता है कि हम दुनिया के आखिरी दौर में हैं? मुझे नहीं पता. हालांकि मुझे इसमें दिलचस्पी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना बुरा हो सकता है." उन्होंने आगे कहा कि अगर उनके काम से "दुनिया का अंत होता है, तो ठीक है, और अगर इससे... हम एक बेहतर दुनिया बनाते हैं जो मेरे जाने के बाद भी लंबे समय तक फले-फूले और बनी रहे, तो यह भी बहुत अच्छी बात है."

वेंस ने इस गर्मी की शुरुआत में कैथोलिक धर्म अपनाने के बारे में अपनी आध्यात्मिक यादें (मेमॉयर) प्रकाशित की थीं. उन्होंने शो में आगे कहा, "मुझे लगता है कि आपको बस ऐसा नजरिया रखना चाहिए कि दुनिया का अंत हो सकता है, असल में यह हो ही रहा है, सवाल बस यह है कि क्या यह हजारों साल बाद होगा या कुछ महीनों में. मुझे लगता है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे मुझे हैरानी नहीं होगी अगर एंटीक्राइस्ट (शैतान का दूत) हमारे बीच घूम रहा हो."

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अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किसे बताया शैतान

वेंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ओर इशारा किया. उन्होंने एक परिचित का उदाहरण दिया जो AI का इस्तेमाल मैरिज काउंसलर के तौर पर करता है, जिसे उन्होंने "एक तरह से शैतानी" बताया. उन्होंने कहा, "जब आप इंसान को उस सामाजिक पहलू से पूरी तरह अलग कर देते हैं जिसके लिए भगवान ने हमें बनाया है... तो यह बहुत बुरा है." इस सवाल के जवाब में कि क्या वह कभी ऐसी जगह या माहौल में रहे हैं जो "आध्यात्मिक रूप से अंधेरे वाला" (नकारात्मक ऊर्जा वाला) था, वेंस ने कहा कि वह "दुनिया के नेताओं के साथ ऐसी बैठकों में रहे हैं जहां कई मुद्दों पर चर्चा हो रही होती है, और कोई कुछ कहता है या कोई बात रखता है, और मुझे उसमें कुछ अंधेरा या नकारात्मकता महसूस होती है. इससे मेरे अंदर की हर आध्यात्मिक चेतावनी की घंटी बज जाती है."

जीसस के रूप में ट्रंप का किया बचाव

अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप की उस विवादित AI-जनरेटेड तस्वीर का भी बचाव किया जिसमें उन्हें जीसस के रूप में दिखाया गया था. राष्ट्रपति ने इस साल की शुरुआत में यह तस्वीर पोस्ट की थी और बाद में इसे हटा दिया था; क्रॉफर्ड ने शो में कहा कि उस तस्वीर से उन्हें "बुरा लगा". तब वेंस ने कहा, "राष्ट्रपति का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था. जाहिर है, वह ईसाइयों को पसंद करते हैं... क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद को भगवान के रूप में दिखाने वाला मीम पोस्ट करना चाहते थे? नहीं। राष्ट्रपति का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है. उनका मकसद ईश्वर का मजाक उड़ाना या उनकी नकल करना नहीं था. वह ऐसे इंसान नहीं हैं." उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप "मिलनसार" हैं और "थोड़े मजाकिया और बेबाक" भी हैं. ईसाई समर्थकों के विरोध के बाद, ट्रंप ने वह तस्वीर हटा दी और जोर देकर कहा कि उस तस्वीर का मकसद "मुझे एक डॉक्टर के तौर पर दिखाना था जो लोगों को बेहतर महसूस करा रहा हो."

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