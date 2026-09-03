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BRICS समिट के कारण दिल्ली सरकार ने 11 सितंबर को सभी सरकारी दफ्तरों और PSU में छुट्टी का ऐलान किया

दिल्ली में इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक उपक्रम बंद रहेंगे। लोगों को जरूरी काम पहले ही निपटाने की सलाह दी गई है.

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BRICS समिट के कारण दिल्ली सरकार ने 11 सितंबर को सभी सरकारी दफ्तरों और PSU में छुट्टी का ऐलान किया
दिल्ली में सरकार ने 11 सितंबर को छुट्टी का ऑर्डर पास किया है.

देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रहे 18वें BRICS शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इस फैसले से दिल्ली के लोगों को लगातार तीन दिनों का लंबा वीकेंड मिलने की संभावना है. सरकार का कहना है कि सम्मेलन के दौरान सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है.

सभी सरकारी कार्यालयों में रहेगा अवकाश

दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (को-ऑर्डिनेशन ब्रांच) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 11 सितंबर को अवकाश घोषित किया है. इस दिन इन संस्थानों में नियमित कामकाज नहीं होगा.

दिल्ली सरकार ने ऑर्डर पास किया है

दिल्ली सरकार ने ऑर्डर पास किया है

BRICS सम्मेलन के कारण लिया गया निर्णय

सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि BRICS शिखर सम्मेलन के आयोजन और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए यह अवकाश घोषित किया गया है. सम्मेलन में कई देशों के शीर्ष नेता और प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं.

ऐसे में राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और प्रशासनिक तैयारियों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सम्मेलन के दौरान दिल्ली के कई हिस्सों में ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. सुरक्षा एजेंसियां बड़े स्तर पर तैनात रहेंगी और कुछ मार्गों पर विशेष प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं.

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