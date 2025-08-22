अमेरिका में विदेशी ट्रक ड्राइवर हुए बैन, आखिर भारत के हरजिंदर ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया?

संयुक्त राज्य अमेरिका ने सभी विदेशी ट्रक ड्राइवरों के लिए वीजा जारी करना तुरंत बंद कर दिया है. अमेरिका के विदेश मंत्री (स्टेट सेक्रेटरी) मार्को रुबियो ने गुरुवार, 21 अगस्त को इसकी घोषणा की. रुबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "हम तत्काल प्रभाव से कमर्शियल ट्रक ड्राइवरों के लिए वर्कर वीजा जारी करने पर रोक लगा रहे हैं." दरअसल वर्कर वीजा रोकने के पीछे की वजह भारत से अवैध रूप से अमेरिका गया हरजिंदर सिंह है जिसने अपनी एक गलती से बड़ा एक्सीडेंट किया है और उसकी वजह से तीन लोगों की जान चली गई है.

रुबियो ने लिखा है, "अमेरिकी सड़कों पर बड़े ट्रैक्टर-ट्रेलर ट्रक चलाने वाले विदेशी ड्राइवरों की बढ़ती संख्या अमेरिकी जीवन को खतरे में डाल रही है और अमेरिकी ट्रक ड्राइवरों की आजीविका को कम कर रही है."

Effective immediately we are pausing all issuance of worker visas for commercial truck drivers.



The increasing number of foreign drivers operating large tractor-trailer trucks on U.S. roads is endangering American lives and undercutting the livelihoods of American truckers. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 21, 2025

अमेरिका में यह फैसला क्यों लिया गया?

अमेरिका में यह कार्रवाई एक बड़े एक्सीडेंट के बाद की गई है. दरअसल फ्लोरिडा में एक हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्रेलर चला रहे हरजिंदर सिंह ने अवैध (जहां अलाउ नहीं था) यू-टर्न लिया जिससे पीछे आ रही कार का एक्सीडेंट हो गया. इसमें तीन लोगों की मौत हो गई. हरजिंदर पर गाड़ी चलाते हुए हत्या का आरोप लगा है.

अमेरिका के संघीय अधिकारियों के अनुसार, हरजिंदर सिंह भारत से है. वह कथित तौर पर मेक्सिको के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका में घुस गया. दुर्घटना के बाद वह अंग्रेजी परीक्षा में फेल हो गया. यह मामला अमेरिकी मीडिया का खूब चल रहा है और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कंट्रोल वाले फ्लोरिडा में अधिकारियों द्वारा इसे प्रमुखता से उठाया गया है.

The truck driver who made an illegal U-turn on Florida's Turnpike that led to the passing of 3 Americans, illegally entered the U.S. through the southern border in 2018.



Harjinder Singh has been charged with three counts of vehicular homic*de.



Singh got his Commercial Driver's… pic.twitter.com/FGZVHDWMGs — Collin Rugg (@CollinRugg) August 17, 2025

अमेरिका में हो रही राजनीति

इस दुर्घटना ने एक राजनीतिक आयाम भी ले लिया है. वजह है कि हरजिंदर सिंह ने अपना कमर्शियल लाइसेंस कैलिफोर्निया से लिया है और वहीं रहता है. अब कैलिफोर्निया पर ट्रंप के प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेटिक पार्टी का कंट्रोल है और वह इमिग्रेशन पर ट्रंप की कार्रवाई का विरोध करता है.

ट्रंप प्रशासन ने कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम को इस हादसे का जिम्मेदार बताया है क्योंकि कैलिफोर्निया से ही हरजिंदर सिंह को लाइसेंस जारी किया गया था. वहीं गवर्नर गेविन न्यूसोम के ऑफिस ने इसका जवाब दिया कि ट्रंप के तहत संघीय सरकार ने ही हरजिंदर सिंह को अपना वर्क परमिट जारी किया था और कैलिफोर्निया ने उनके प्रत्यर्पण में सहयोग किया है.

यह भी पढ़ें: बॉर्डर फांद पहुंचा अमेरिका, एक यू-टर्न से ली 3 की जान… कौन है भारतीय मूल का ट्रक ड्राइवर हरजिंदर