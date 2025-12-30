विज्ञापन
गोरा होने का कोई फायदा नहीं… भारत से विदा होते वक्त अमेरिकी व्लॉगर ने PM मोदी से की खास अपील

भारत छोड़ने से पहले अमेरिकी व्लॉगर गबरूजी का भावुक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भारत के लिए अपना प्यार जताते हुए आधार कार्ड की इच्छा जाहिर की है.

गोरा होने का कोई फायदा नहीं… भारत से विदा होते वक्त अमेरिकी व्लॉगर ने PM मोदी से की खास अपील
भारत छोड़ने से पहले अमेरिकी व्लॉगर की आंखें भर आईं

भारत घूमने आए एक अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर ने देश छोड़ने से ठीक पहले ऐसा भावुक संदेश शेयर किया है, जिसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया. खुद को 'गबरूजी' कहने वाले इस व्लॉगर ने भारत के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा है कि वह इस देश से इतना जुड़ गए हैं कि उन्हें आधार कार्ड चाहिए.

भारत छोड़ते वक्त भावुक हुए गबरूजी

वीडियो में आप देख सकते हैं कि गबरूजी बाइक पर पीछे बैठे नजर आते हैं और कैमरे की ओर देखते हुए कहते हैं कि उनके पास भारत में सिर्फ 8 घंटे बचे हैं. वह बताते हैं कि पिछली बार जब उन्होंने ऐसा वीडियो बनाया था, तब वह रो पड़े थे और इस बार भी उनकी आंखें भर आई हैं. उनका कहना है कि भारत ने उन्हें अंदर तक छू लिया है और यहां के अनुभवों को वह कभी नहीं भूल पाएंगे.

भारत में लोगों के पास सब कुछ है...

गबरूजी ने वीडियो में भारत की रोजमर्रा की जिंदगी की तारीफ करते हुए कहा कि लोग अक्सर सोचते हैं कि गोरा होने का मतलब सब कुछ होना है, लेकिन असल में सब कुछ भारत के पास है. उन्होंने कहा कि अगर घर साफ कराने वाला चाहिए, तो यहां मौजूद है. बाइक से कहीं भी जाना हो, तो वो भी संभव है. दिन के किसी भी समय स्ट्रीट फूड चाहिए, तो भारत में सब मिलता है. उनके मुताबिक, भारत की यही सहजता और अपनापन उसे खास बनाता है.

भारत को कहा धन्यवाद

वीडियो के आखिर में गबरूजी ने भारत को धन्यवाद कहते हुए कहा कि वह इस देश को बहुत याद करेंगे. उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि अगली मुलाकात तक भारत उनके दिल में हमेशा रहेगा. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे अब तक 26 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लाखों लोग इसे पसंद कर चुके हैं. यूजर्स ने कमेंट करते हुए कहा- यही असली भारत है जो लोगों के दिल में बस जाता है. आप भारत छोड़ सकते हैं, लेकिन भारत आपको कभी नहीं छोड़ेगा. गबरूजी का यह वीडियो इसलिए खास बन गया क्योंकि इसमें न दिखावा था, न स्क्रिप्ट, बस एक सच्चा अनुभव और भारत के लिए सच्चा प्यार. यही वजह है कि लोगों ने इसे दिल से अपनाया.

