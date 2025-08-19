विज्ञापन
बॉर्डर फांद पहुंचा अमेरिका, एक यू-टर्न से ली 3 की जान… कौन है भारतीय मूल का ट्रक ड्राइवर हरजिंदर

भारतीय मूल के हरजिंदर सिंह ने सितंबर 2018 में कैलिफोर्निया में दक्षिणी बॉर्डर पार करके अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया था. उस समय भी अमेरिका में ट्रंप की सरकार थी. तब की सरकार ने उसके खिलाफ फास्ट-ट्रैक निर्वासन के लिए प्रक्रिया की थी.

अमेरिका के फ्लोरिडा के सेंट लूसी काउंटी में में पिछले सप्ताह एक दिल दहलाने वाला एक्सीडेंट हुआ. एक सेमी-ट्रक ड्राइवर ने हाइवे पर गलत यू-टर्न लिया  जिसके बाद कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई. दुर्घटना 12 अगस्त को हुई और ट्रक ड्राइवर की पहचान भारतीय मूल के हरजिंदर सिंह के रूप में हुई, जो अमेरिकी सरकार के अनुसार, एक अवैध अप्रवासी है. वह बॉर्डर फांद कर अमेरिका में घुसा था.

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि हरजिंदर सिंह ने ट्रैक्टर-ट्रेलर चलाते समय, फोर्ट पियर्स के पास फ्लोरिडा टर्नपाइक पर अचानक यू-टर्न लिया. जबकि वहां "केवल आधिकारिक उपयोग" के लिए यू-टर्न लिया जा सकता था. उसके यू-टर्न की वजह से ट्रैक्टर-ट्रेलर ने आने वाले ट्रैफिक की सभी लेन को ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण पीछे से पूरी स्पीड से आ रही एक मिनीवैन ट्रैक्टर-ट्रेलर से टकरा गई.

तेज स्पीड के कारण मिनीवैन ट्रेलर के नीचे चली गई. हादसे में फ्लोरिडा शहर के 30 वर्षीय व्यक्ति, 37 वर्षीय पोम्पानो बीच की महिला और मियामी के 54 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. 

फ्लोरिडा हाईवे पेट्रोल के अनुसार, न तो हरजिंदर सिंह और न ही उनके साथ ट्रक में बैठा कोई अन्य पैसेंजर घायल हुआ.

कौन है हरजिंदर सिंह?

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मूल के हरजिंदर सिंह ने सितंबर 2018 में कैलिफोर्निया में दक्षिणी बॉर्डर पार करके अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया था. उसे बॉर्डर पार करने के दो दिन बाद बॉर्डर पेट्रोल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था. उस समय भी अमेरिका में ट्रंप की सरकार थी. तब की सरकार ने उसके खिलाफ फास्ट-ट्रैक निर्वासन के लिए प्रक्रिया की थी.

हालांकि, स्पीड ट्रायल के दौरान हरजिंदर ने कथित तौर पर दावा किया कि वह भारत लौटने से डर रहा है. इसके बाद अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं ने उसे जनवरी 2019 में 5,000 डॉलर के इमिग्रेशन बांड पर रिहा कर दिया. 

वह तब से इमिग्रेशन की कार्यवाही में है. अमेरिकी कानून के तहत, आप्रवासी "शरणार्थी" होने का दावा कर सकते हैं यदि वे नस्ल, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता, राजनीतिक राय, धर्म या राष्ट्रीय मूल के कारण "उत्पीड़न या उत्पीड़न के उचित भय" के कारण अपने देश लौटने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं.

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने सोमवार को कहा कि जून 2021 में, हरजिंदर सिंह को बाइडेन सरकार में वर्क पेपर दिया गया. इसके बाद उसने कैलिफोर्निया में एक वाणिज्यिक चालक लाइसेंस (कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस) ले लिया.

अब गिरफ्तार हरजिंदर

कैलिफोर्निया में अमेरिकी मार्शलों (पुलिस) ने हरजिंदर सिंह को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया. उसे अमेरिका के आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के हिरासत में रखा जा रहा है. साथ ही वह गाड़ी से हत्या करने के तीन मामलों का सामना कर रहा है.

हरजिंदर सिंह के द्वारा एक्सीडेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इसमें एक्सीडेंट के बाद दिखा कि जैसे हरजिंदर पर कोई असर नहीं हुआ. वह शांति से अपने ट्रक को पार्क करते और इंजन बंद करते दिख रहा था.

