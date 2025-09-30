विज्ञापन
अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर की तारीफ

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर की जमकर प्रशंसा की है.

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर की तारीफ
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की फिर तारीफ की है
  • ट्रम्प ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी जमकर प्रशंसा की और उन्हें अविश्वसनीय बताया है
  • गाजा की शांति योजना की घोषणा के दौरान ट्रंप ने दोनों नेताओं की भूमिका को फिर सराहा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फिर जमकर तारीफ की है. गाजा की शांति योजना की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाक के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल मुनीर कल उनके साथ थे, दोनों अविश्वसनीय हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की थी. शरीफ छह साल में व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थे.

 शहबाज ने ट्रंप को दुनिया भर में जंग को समाप्त करने के प्रयासों के लिए शांति पुरुष बताया था. पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्षविराम कराने में उनके साहसी और निर्णायक नेतृत्व की सराहना की. शरीफ और मुनीर ने उन्हें रेयर अर्थ मेटल के नमूने भी दिखाए थे. माना जा रहा है कि अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में ऐसे दुर्लभ तत्वों को लेकर बड़ा निवेश कर सकती हैं. 

जुलाई 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने वाशिंगटन की यात्रा की थी और राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी, जिन्होंने पाकिस्तान पर अरबों डॉलर की सहायता प्राप्त करते हुए अमेरिका से झूठ बोलने और उसे धोखा देने का आरोप लगाया था. ट्रंप ने पहले कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए पनाहगाह बना हुआ है. ट्रंप के उत्तराधिकारी, राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और व्हाइट हाउस में आमंत्रित करना तो दूर की बात, किसी भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से फोन पर बात तक नहीं की थी.

जनवरी में राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए कार्यभार संभालने के बाद से पाकिस्तान-अमेरिका संबंधों में एक नाटकीय और अप्रत्याशित बदलाव आया है. जून में ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सेना प्रमुख मुनीर के साथ आमने-सामने की बैठक की थी. हालांकि आम तौर पर किसी देश के सेना प्रमुख के साथ राष्ट्रपति की ऐसी मुलाकात कम देखने को मिलती है.

शहबाज ने पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष विराम को संभव बनाया, जिससे दक्षिण एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद मिली. ट्रंप ने 10 मई को जब सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं, तब से उन्होंने लगभग 50 बार यह दावा दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव घटाने में मदद की है.

