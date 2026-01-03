विज्ञापन
मादुरो के ऑपरेशन में एक भी अमेरिकी नागरिक नहीं मारा गया, ट्रंप बोले- ये टीवी शो देखने जैसा था

पूरा देश जब गहरी नींद में था, अमेरिकी हेलीकॉप्टर सन्नाटे को चीरते हुए वेनेजुएला की राजधानी काराकास में घुसे, हमला किया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उठाकर ले गए.

वेनेजुएला ऑपरेशन को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा.
  • डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिकी सैनिकों की तारीफ की.
  • ट्रंप ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान किसी भी अमेरिकी नागरिक की जान नहीं गई जबकि कुछ लोग घायल हुए.
  • उन्होंने यह भी बताया कि तानाशाह निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए की गई रेड को लाइव देखा था.
वॉशिंगटन:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैनिकों की एक बार फिर से तारीफ की है. वजह है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने में सफल रहना. सेना की तारीफ करते हुए ट्रंप ने साफ किया कि इस अभियान के दौरान किसी भी अमेरिकी नागरिक की जान नहीं गई.ट्रंप के कहा, हालांकि कुछ लोग घायल हुए, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान किसी भी अमेरिकी नागरिक की जान नहीं गई.

ये भी पढ़ें- सद्दाम, बगदादी और अब मादुरो... जानें क्या है डेल्टा फोर्स, जिसने वेनेजुएला में सुपर सीक्रेट मिशन पूरा किया

शनिवार को ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद फॉक्स न्यूज से बातचत में ट्रंप ने ये भी कहा कि उन्होंने तानाशाह निकोलस को पकड़ने के लिए मारी गई रेड को लाइव देखा. यह बिल्कुल एक टेलीविजन शो जैसा दिख रहा था. ट्रंप ने अपनी बिजी शाम का जिक्र करते हुए कहा कि हर जगह अंधेरा छाया हुआ था, "खासकर वेनेजुएला में".

देखने में यह कोई टीवी शो लग रहा था

ट्रंप ने शेखी बघारते हुए कहा कि मुझे असली सैन्य अधिकारियों ने बताया कि धरती पर कोई और देश ऐसा युद्धाभ्यास नहीं कर सकता. ट्रंपन ने कहा कि काशअगर आपने भी देखा होता कि क्या हुआ. हालांकि मैंने इसे बिल्कुल टीवी शो की तरह देखा. अगर आपने स्पीड, हिंसा देखी होती, यह बहुत ही अद्भुत था. सेना की तारी करते हुए ट्रंप ने कहा कि इन लोगों ने कमाल का काम किया. कोई और ऐसा नहीं कर सकता था.

वो बातचीत के लिए तैयार नहीं थे

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस से कहा था कि उनको हार माननी होगी और आत्मसमर्पण करना होगा. इस बारे में उन्होंने खुद बात की थी. लेकिन उन्होंने मना कर दिया. आखिर में वह बातचीत के लिए तैयार हुए, लेकिन तब तक मैं बातचीत नहीं करना चाहता था.

ट्रंप ने ऑपरेशन की जटिलता पर की बात

ट्रंप ने इस ऑपरेशन को बहुत ही जटिल बताते हुए कहा कि इसमें हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों समेत भारी संख्या में विमान शामिल थे. ट्रंप ने आगे कहा कि हमारे पास हर संभावित स्थिति के लिए एक लड़ाकू विमान था. वे अंदर घुस गए, और वे ऐसी जगहों में घुस गए जहां घुसना वास्तव में असंभव था. आप जानते हैं, वहां स्टील के दरवाजे लगे थे जो इसी मकसद से लगाए गए थे. उन्हें पल भर में ही मार गिराया गया. यह मत भूलिए, मैंने दुनिया के अन्य हिस्सों में कुछ बेहतरीन ऑपरेशन किए हैं, ठीक है? मैंने कुछ बेहतरीन ऑपरेशन किए हैं, लेकिन मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा.

जान का कोई नुकसान नहीं हुआ

ट्रंप ने कहा कि हमने कुछ समय पहले ही एक और ऑपरेशन किया था. उसका नाम था "ईरान न्यूक्लियर थ्रेट, द न्यूक्लियर पावर." वहीं अमेरिकी हताहतों पर ट्रंप ने दावा किया कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है. हमारी तरफ कुछ लोगों का घायल होना लेकिन किसी की मौत न होना वाकई आश्चर्यजनक है.

