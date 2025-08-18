विज्ञापन
विशेष लिंक

व्हाइट हाउस में ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात, जानें क्या हुई बात, किस पर बनी बात

ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और यूरोपियन नेताओं के साथ आज की बैठक का नतीजा चाहे जो भी हो, यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन बना रहेगा.

Read Time: 3 mins
Share
  • डोनाल्ड ट्रंप ने व्‍हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से युद्ध रोकने की वार्ता की.
  • ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का रास्ता खुलने की संभावना जताई है .
  • ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को अमेरिकी समर्थन जारी रहेगा चाहे आज की बैठक का परिणाम कोई भी हो.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
वॉशिंगटन:

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ व्‍हाइट हाउस में खास मुलाकात की. जेलेंस्‍की के अलावा यूरोप के भी कई नेता यहां पर मौजूद थे और उनके साथ हुई महत्वपूर्ण वार्ता में युद्ध रोकने की दिशा में एक बड़ा रास्‍ता खोल सकती है. माना जा रहा है कि इसके बाद रूस के राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का रास्‍ता खुल सकता है ताकि यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध को खत्‍म किया जा सके. 

त्रिपक्षीय वार्ता का रास्‍ता साफ! 

व्‍हाइट हाउस में यह मीटिंग काफी जल्दबाजी में बुलाई गई थी. ट्रंप और पुतिन की शुक्रवार को अलास्‍का में हुई मीटिंग के बाद हुई इस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई थीं. ट्रंप ने कहा था कि अब जेलेंस्की पर उन रियायतों पर सहमत होने की जिम्मेदारी है जिनसे युद्ध खत्‍म हो सकता है. ट्रंप ने जेलेंस्की, पुतिन और ट्रंप के बीच संभावित त्रिपक्षीय वार्ता का जिक्र करते हुए कहा, 'अगर आज सब कुछ ठीक रहा, तो हम त्रिपक्षीय वार्ता करेंगे. हम रूस के साथ काम करेंगे, हम यूक्रेन के साथ काम करेंगे.' जेलेंस्की ने भी त्रिपक्षीय वार्ता के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है. उन्‍होंने कहा, 'जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा, हम त्रिपक्षीय वार्ता के लिए तैयार हैं. यह त्रिपक्षीय वार्ता के बारे में एक अच्छा संकेत है. मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है.' 

यूक्रेन को जारी रहेगा समर्थन 

ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और यूरोपियन नेताओं के साथ आज की बैठक का नतीजा चाहे जो भी हो, यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन बना रहेगा. एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा, 'क्या यह यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन का अंत है? क्या आज की बैठक में समझौता होगा या कोई समझौता नहीं होगा?'  उन्होंने जवाब दिया, 'मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता. यह कभी भी अंत नहीं होगा. लोग मारे जा रहे हैं और हम इसे रोकना चाहते हैं. इसलिए, मैं यह नहीं कहूंगा कि यह अंत है.' 

क्‍या यूक्रेन जाएंगे अमेरिकी सैनिक? 

वहीं ट्रंप ने सुरक्षा गारंटी के तहत यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया. ट्रंप ने कहा, 'हम आपको इसकी जानकारी देंगे, शायद आज बाद में.' यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को जमीन पर उतरने की अनुमति देने का उनका यह कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि यूक्रेन रूस के साथ किसी भी संभावित शांति समझौते के लिए सुरक्षा गारंटी को महत्वपूर्ण मानता है. ट्रंप ने कहा कि शांति सुनिश्चित करने में यूरोप अग्रणी भूमिका निभाएगा, लेकिन अमेरिका भी इसमें शामिल होगा.  

'यूक्रेन को सबकुछ चाहिए'  

जेलेंस्की से एक पत्रकार ने जब यह पूछा कि समझौता करने के लिए उन्हें किन सुरक्षा गारंटी की जरूरत है तो उनका कहना था कि उनके देश को 'सब कुछ' चाहिए. उन्होंने कहा कि यूक्रेन को सबसे पहले एक मजबूत सेना की जरूरत है, जिसमें हथियार, लोग, ट्रेनिंग और इंटेलीजेंस शामिल हो. उन्होंने आगे कहा कि यह सब 'बड़े देशों' जैसे अमेरिका और अन्य सहयोगियों पर निर्भर करेगा. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Zelensky Trump Meet, Trump Zelensky Meeting, Russia Ukraine War
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com