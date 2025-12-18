विज्ञापन
'यह मेरा लास्ट वीडियो हो सकता है' यूक्रेन युद्ध में बीकानेर के अजय की मौत, जानें क्या है पूरा मामला

अजय ने वीडियो में कहा था कि हमें जबरदस्ती जंग में भेजा जा रहा है. यह मेरी आखिरी वीडियो हो सकती है. वहीं, दूसरे वीडियो में उसने दावा किया था कि उनपर यूक्रेन सेना मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रही है. इस हमले में उनके एक साथी  मारा गया. जबकि 2 साथी भाग गए.

'यह मेरा लास्ट वीडियो हो सकता है' यूक्रेन युद्ध में बीकानेर के अजय की मौत, जानें क्या है पूरा मामला
अजय ने बताया था कि कई अन्य भारतीय लड़कों को धोखे से रूसी सेना में भर्ती किया गया है.
  • बीकानेर के अजय गोदारा जो रूस पढ़ाई के लिए गए थे, उनकी रूस-युक्रेन युद्ध में मौत हो गई है.
  • अजय ने वीडियो में कहा था कि उन्हें जबरदस्ती रूसी सेना में भर्ती कर युद्ध में भेजा गया.
  • अजय ने बताया कि कई भारतीय छात्रों को धोखे से रूसी सेना में भर्ती कर युद्ध में झोंका जा रहा है.
बीकानेर:

पिछले साल पढ़ाई करने के लिए रूस गए बीकानेर के अजय गोदारा की मौत हो गई है. बुधवार को उनका शव बीकानेर पहुंचा है. तीन महीनों से अजय के परिवारवाले उससे संपर्क की कोशिश कर रहे थे. लेकिन अजय से बात नहीं हो पा रही थी. इस बीच अजय गोदारा का एक वीडियो वायरल हुआ. जिसमें वो मदद मांगते हुए कह रहा था कि उसे जबरदस्ती यूक्रेन जंग में झोंक दिया है. अजय ने वीडियो में कहा था कि हमें जबरदस्ती जंग में भेजा जा रहा है. यह मेरी आखिरी वीडियो हो सकती है. वहीं, दूसरे वीडियो में उसने दावा किया था कि उनपर यूक्रेन सेना मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रही है. इस हमले में उनके एक साथी  मारा गया. जबकि 2 साथी भाग गए. वीडियो में अजय ने बताया था कि कई अन्य भारतीय लड़कों को धोखे से रूसी सेना में भर्ती किया गया है और युद्ध में जबरदस्ती झोंका जा रहा है. 

क्या है पूरा मामला

अजय गोदारा पिछले साल 28 दिसंबर, 2024 को पढ़ाई के लिए रूस गया था. रूस में नौकरी का झांसा देकर अजय को रूसी सेना में भर्ती करा दिया गया. उनके कॉन्ट्रैक्ट में तीन महीने की ट्रेनिंग की बात थी. लेकिन बिना ट्रेनिंग के जबरदस्ती जंग के मैदान में उतार दिया. अजय के साथ उनके और भी साथी थे. जिन्हें जंग के मैदान में उतार दिया गया.

अजय का वीडियो वायरल होने के बाद उनका परिवार बेटे को सुरक्षित वापस लाने की मांग कर रहा था.परिजनों ने केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से मुलाकात भी की थी. लेकिन अजय को बचाया नहीं जा सका. रूस-युक्रेन युद्ध में अजय की मौत हो गई. रूस से बुधवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अजय का शव पहुंचा. जिसे बीकानेर ले जाया गया. परिजनों की आंखों में बस आंसू थे. गांव वाले भी अपने बेटे को याद कर रो रहे थे.

