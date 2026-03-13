अमेरिकी सेना ने माना- इराक में उसके ईंधन भरने वाले विमान KC-135 में सवार सभी 6 वायुसैनिकों की मौत हो गई

अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को बताया कि ईरान के खिलाफ अभियानों में सहायता कर रहे केसी-135 ईंधन भरने वाले विमान के सभी छह चालक दल के सदस्य पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. मिडिल ईस्ट की निगरानी करने वाली अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि यह दुर्घटना मित्रवत हवाई क्षेत्र में दो विमानों से जुड़ी एक अज्ञात घटना के बाद हुई, और दूसरा विमान सुरक्षित रूप से उतर गया.

All Crew Members of U.S. KC-135 Loss in Iraq Confirmed Deceased



TAMPA, Fla. – All six crew members aboard a U.S. KC-135 refueling aircraft that went down in western Iraq are now confirmed deceased. The aircraft was lost while flying over friendly airspace March 12 during… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

इस दुर्घटना के साथ, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम से कम 13 हो गई है, जिनमें से सात युद्ध में मारे गए. पेंटागन ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि लगभग 140 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से आठ गंभीर रूप से घायल हैं. ईरान के खिलाफ युद्ध के दौरान सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया यह चौथा अमेरिकी विमान है, जिसके बारे में अब तक जो जानकारी मिली है, वह इस प्रकार है:

अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि दुर्घटनाग्रस्त केसी-135 विमान में सवार सभी छह चालक दल के सदस्यों की मौत की पुष्टि हो गई है. उसने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन विमान का नुकसान दुश्मन या मित्रवत गोलीबारी के कारण नहीं हुआ. एक अमेरिकी अधिकारी (जिन्होंने स्थिति पर चर्चा करने के लिए नाम न छापने की शर्त पर बात की) ने कहा कि दुर्घटना में शामिल दूसरा विमान भी केसी-135 था. अमेरिका में इजरायल के राजदूत येचिएल लीटर ने X पर लिखा कि दूसरा विमान इजरायल में सुरक्षित उतर गया. दक्षिण कोरिया के आसन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज के सुरक्षा विशेषज्ञ यांग उक ने कहा कि दुश्मन की गोलीबारी से ईंधन भरने वाले टैंकर का गिराया जाना दुर्लभ घटना होगी, क्योंकि ऐसे अभियान आमतौर पर युद्ध क्षेत्रों के पीछे किए जाते हैं. यह दुर्घटना पिछले सप्ताह कुवैती मित्रवत गोलीबारी में गलती से गिराए गए तीन अमेरिकी एफ-15ई लड़ाकू विमानों के बाद हुई है. केसी-135 स्ट्रैटोटैंकर अमेरिकी वायु सेना का एक विमान है, जिसका उपयोग अन्य विमानों को हवा में ही ईंधन भरने के लिए किया जाता है, जिससे वे लंबी दूरी तय कर सकते हैं और बिना लैंडिंग किए लंबे समय तक उड़ान जारी रख सकते हैं. सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार, इस विमान का उपयोग मेडिकल इमरजेंसी के दौरान घायल कर्मियों को ले जाने या निगरानी मिशन चलाने के लिए भी किया जाता है. बोइंग 707 यात्री विमान के समान डिजाइन पर आधारित, यह टैंकर 60 से अधिक वर्षों से सेवा में है और अमेरिकी वायु सेना, नौसेना और मरीन कोर के साथ-साथ सहयोगी विमानों को भी सहायता प्रदान करता है. जैसे-जैसे अगली पीढ़ी के केसी-46ए पेगासस टैंकर सेवा में आएंगे, इस पुराने विमान को धीरे-धीरे सेवामुक्त किया जाएगा. वर्षों से लगातार अपडेट्स के बावजूद, केसी-135 की उम्र ने इसकी विश्वसनीयता और स्थायित्व के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं. यांग ने कहा, "इन विमानों का अंतिम उत्पादन 1960 के दशक में हुआ था." उन्होंने आगे कहा कि केसी-46ए में परिवर्तन अपेक्षा से धीमी गति से हुआ है. कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के अनुसार, पिछले वर्ष वायु सेना के पास 376 केसी-135 विमान थे, जिनमें से 151 सक्रिय सेवा में, 163 राष्ट्रीय वायु सेना में और 62 वायु सेना रिजर्व में थे. एक सामान्य केसी-135 चालक दल में तीन लोग होते हैं: एक पायलट, एक सह-पायलट और एक बूम ऑपरेटर. इमरजेंसी मेडिकल अभियानों में नर्स और चिकित्सा तकनीशियन भी शामिल होते हैं.

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