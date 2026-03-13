ईरान युद्ध में अब तक क्या किया...पेंटागन का जवाब-मुजतबा खामेनेई का चेहरा भी खराब कर दिया

- अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने बताया कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई घायल और छिपे हुए हैं
- अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ करीब पंद्रह हजार दुश्मन ठिकानों पर हमले किए हैं और युद्ध तेज हुआ है
- अमेरिकी पक्ष का दावा है कि ईरान की मिसाइलों की संख्या लगभग नब्बे प्रतिशत घट गई है और नौसेना कमजोर हुई है
ईरान से अमेरिका की दुश्मनी वैसे तो काफी पुरानी है, लेकिन इस बार की लड़ाई सारी हदों को पार करती दिख रही है. पेंटागन की तरफ से बुलाई गई प्रेस कांफ्रेंस में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने शुक्रवार को कहा कि उनका मानना है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई घायल हैं. हेगसेथ ने कहा, "हम जानते हैं कि तथाकथित, लेकिन अब उतने सर्वोच्च नहीं माने जाने वाले, नए नेता घायल हैं और संभवतः उनका चेहरा बिगड़ गया है."
पेंटागन और हेसगेथ के दावे
- ईरान युद्ध की गति, समय और रफ्तार ट्रंप तय करते हैं.
- ईरान की मिसाइलों की संख्या 90% कम हो गई है.
- ईरान की नौसेना फारस की खाड़ी में डूबी हुई है.
- अमेरिका और इजरायल ने 15,000 दुश्मन ठिकानों पर हमला किया है.
- ईरान की सभी रक्षा कंपनियां जल्द ही नष्ट हो जाएंगी.
- ईरान में सत्ता किसके हाथ में है, यह कोई नहीं जानता.
- युद्ध के बीच मुजतबा दुबका हुआ है और छिपा हुआ है.
- अमेरिका आगे बढ़ता रहेगा.
- ईरान का नेतृत्व भूमिगत हो गया है.
- ईरान युद्ध निष्पक्ष लड़ाई नहीं रही है.
- ट्रंप के हाथ में सारी शक्ति है.
- ट्रंप ही समय तय करेंगे.
- आज अमेरिका द्वारा अब तक के सबसे अधिक हमले किए जाएंगे.
- ईरान युद्ध की गति, समय और रफ्तार ट्रंप तय करेंगे.
- इराक में अमेरिकी KC-135 जेट दुर्घटना पर बुरी चीजें हो सकती हैं.
- हम जीतने के लिए कुछ भी करेंगे.
- होर्मुज जलडमरूमध्य यातायात में बाधा डालने वाली एकमात्र चीज ईरान के हमले हैं.
- ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकना एक प्रमुख मिशन है.
- मुजतबा खामेनेई ने बृहस्पतिवार को एक लिखित बयान जारी किया, लेकिन 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध की शुरुआत में हुए बम विस्फोट में अपने पिता अली खामेनेई की मौत के बाद से वे गुप्त रूप से रह रहे हैं.
- ईरानी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि नए नेता घायल हैं, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई और जानकारी नहीं दी है.
