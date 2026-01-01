विज्ञापन
वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई से अमेरिकी राजनीति में भूचाल, डेमोक्रेट्स बोले- ये नए संघर्ष की आहट

वेनेजुएला में ट्रंप के इस अभूतपूर्व सैन्य अभियान ने अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स के बीच विभाजन की नई लकीर खींच दी है

वेनेज़ुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने अमेरिकी राजनीति में तीखी बहस छेड़ दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस अभूतपूर्व सैन्य अभियान ने कैपिटल हिल पर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स के बीच विभाजन की नई लकीर खींच दी है. रिपब्लिकन नेता राष्ट्रपति ट्रंप के पीछे मजबूती से खड़े हैं, जबकि डेमोक्रेट्स इस कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए चेतावनी दे रहे हैं कि ये कदम अमेरिका को एक नए संघर्ष में धकेल सकता है.

'कांग्रेस को बिना बताए किया गया हमला'

सीनियर डेमोक्रेट्स का कहना है कि कांग्रेस (अमेरिकी संसद) को दरकिनार करके ये कार्रवाई की गई है और सेना के इस्तेमाल की संसद से अनुमति नहीं ली गई. हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के रैंकिंग डेमोक्रेट जिम हाइम्स ने कहा कि किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है. 

ये पूरी तरह अनुचित युद्ध- सीनेटर रुबेन

न्यूजर्सी के सीनेटर एंडी किम ने ट्रंप प्रशासन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि ये हमला न तो ताकत का प्रतीक है और न ही सही विदेश नीति है. एरिज़ोना के सीनेटर रुबेन गैलेगो ने इसे अपनी जिंदगी का दूसरा अनुचित युद्ध करार देते हुए पूरी तरह अवैध बताया. मैसाचुसेट्स के सांसद जिम मैकगवर्न और जेक ऑचिनक्लॉस ने भी इस कार्रवाई को अनुचित और गैरकानूनी करार दिया. 

FBI का हवाला देकर किया बचाव

दूसरी तरफ रिपब्लिकन नेताओं ने इस सैन्य ऑपरेशन का जोरदार बचाव किया. सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन टॉम कॉटन ने कहा कि मिशन की जानकारी लीक होने से बचाने के लिए कांग्रेस को इस बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया था. इसमें कुछ गलत नहीं है. उन्होंने FBI द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी से इसकी तुलना करते हुए कहा कि हर बार कांग्रेस को सूचना देना जरूरी नहीं होता है. 

ये अमेरिका की बड़ी जीतः ब्रायन

हाउस के फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन ब्रायन मास्ट ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई को सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका की बड़ी जीत बताया. सीनेटर लिंजी ग्राहम ने मादुरो को भ्रष्ट नार्को टेररिस्ट तानाशाह करार देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी वेनेज़ुएला के मेहनती और बुद्धिमान लोगों के लिए आजादी का रास्ता खोलेगी. 

वहीं सीनेट की रिपब्लिकन लीडर जॉन थ्यून ने इसे निर्णायक कदम बताते हुए कहा कि यह मादुरो को अमेरिकी अदालतों में इंसाफ दिलाने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है.

बता दें कि वेनेजुएला से गिरफ्तार करके राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका लाया जा रहा है, जहां उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा. उनके ऊपर नार्को टेररिज़्म, ड्रग्स तस्करी की साजिश और विध्वंसक हथियार रखने का आरोप लगाया गया है. अब मादुरो को गिरफ्तारी ने न केवल वेनेज़ुएला बल्कि अमेरिकी राजनीति में भी भूचाल ला दिया है.

