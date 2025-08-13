विज्ञापन
विशेष लिंक

अमेरिका में 70 वर्षीय सिख पर हमला, गोल्फ क्लब से मार- मारकर कोमा में पहुंचाया, दिल दहलाने वाले वीडियो वायरल

US Hate Crime: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि साइकिल पर एक हट्टा-कट्टा व्यक्ति 70 साल के हरपाल सिंह के पास आया और बिना किसी कारण के उन पर गोल्फ क्लब से हमला करने लगा.

Read Time: 3 mins
Share
अमेरिका में 70 वर्षीय सिख पर हमला, गोल्फ क्लब से मार- मारकर कोमा में पहुंचाया, दिल दहलाने वाले वीडियो वायरल
हमले में पीड़ित हरपाल सिंह तो बच गए लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी हुई है
  • अमेरिका के नॉर्थ हॉलीवुड में 70 वर्षीय सिख हरपाल सिंह पर गोल्फ क्लब से क्रूरतापूर्वक हमला हुआ है.
  • पीड़ित की हालत गंभीर है, वह मस्तिष्क में इंटरनल ब्लिडिंग के कारण कोमा में है और तीन सर्जरी हो चुकी हैं.
  • लॉस एंजिल्स पुलिस ने इस हमले की हेट क्राइम के रूप में जांच करने से इनकार किया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अमेरिका में फिर से एक भारतीय के खिलाफ हेट क्राइम का संभावित मामला सामने आया है. अमेरिका के नॉर्थ हॉलीवुड में एक 70 वर्षीय सिख व्यक्ति पर उस समय क्रूरतापूर्वक हमला किया गया, जब वह अपने गुरुद्वारे के पास दोपहर की सैर के लिए निकले थे. घटना 4 अगस्त की है, जब लॉस एंजिल्स के लंकेरशिम बुलेवार्ड इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति ने हरपाल सिंह पर गोल्फ क्लब से हमला किया.

ABC7 की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित की जान हमले में बच गई, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. वह बातचीत करने में असमर्थ है और मस्तिष्क में आंतरिक रक्तस्राव (इंटरनल ब्लिडिंग) हो रहा है.  हरपाल सिंह के भाई डॉ. गुरदयाल सिंह रंधवा ने कहा कि चेहरे की हड्डियां टूटने और दिमाग में खून बहने के कारण पिछले सप्ताह पीड़ित की तीन सर्जरी हुई हैं. वह कथित तौर पर चिकित्सकीय रूप से प्रेरित कोमा में हैं.

हमले का एक परेशान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें हमले के बाद हरपाल सिंह फुटपाथ पर अपने ही खून में लथपथ बैठे दिख रहे हैं. हमले के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार उसके पैरों के पास पड़ा देखा जा सकता है.

ABC7 की रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित के भाई रंधावा ने कहा, "क्रूरतापूर्वक हमला किया गया. मुझे नहीं पता कि उपर वाले ने उन्हें कैसे बचाया. वे लगभग मर चुके थे."

कैसे हुआ हमला?

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि साइकिल पर एक हट्टा-कट्टा व्यक्ति हरपाल सिंह के पास आया और बिना किसी कारण के उन पर गोल्फ क्लब से हमला करने लगा. सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि संदिग्ध एक मजबूत कद काठी वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था. अधिकारियों ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में नॉर्थ हॉलीवुड में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर गोल्फ क्लब से हमला करने के आरोप में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है.

हालांकि, लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग ने कहा कि वह इस हमले की घृणा अपराध (हेट क्राइम) के रूप में जांच नहीं कर रहा है. घटना पर डिस्ट्रिक्ट 7 LA सिटी काउंसिल सदस्य मोनिका रोड्रिग्ज ने कहा, "हमारे समुदाय के किसी एक सदस्य पर हमला हम सभी पर हमला है."

सोमवार को, नॉर्थ हॉलीवुड में सिख समुदाय के सदस्यों ने अधिक पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए रैली की. उन्होंने एक प्रार्थना सभा भी आयोजित की. सिख कोएलिशन की कानूनी निदेशक मुनमीत कौर ने कहा, "सच्चाई यह है कि यह हुआ और कोई भी इसे रोकने के लिए तब तक सामने नहीं आया जब तक कि डॉ. सिंह को इतनी गंभीर स्थिति में नहीं छोड़ दिया गया, इससे हमारे समुदाय में डर फैल गया है."

उन्होंने कहा, "हम पूछ रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी जाए ताकि हमारा समुदाय स्वतंत्र रूप से घूम सके और यहां रहने, चलने में सहज महसूस कर सके."

यह भी पढ़ें: आयरलैंड में 6 साल की भारतीय मूल की बच्ची के साथ बेरहमी, नहीं रुक रहे नस्लीय हमले

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
US Crime, Hate Crime, US News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com