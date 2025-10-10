विज्ञापन
विशेष लिंक

शांति की जगह राजनीति को... डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल नहीं मिलने पर अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया

White House Reaction on Nobel Prize: व्हाइट हाउस ने कहा कि भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल नहीं मिला पर वो दुनिया में शांति लाना जारी रखेंगे.

Read Time: 2 mins
Share
डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला शांति का नोबेल
  • व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल नहीं मिलने पर प्रतिक्रिया दी है
  • अमेरिका ने कहा कि भले ही ट्रंप को नोबेल नहीं मिला लेकिन वो शांति लाना जारी रखेंगे
  • गौरतलब है कि वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का शांति का नोबेल मिला है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

शांति का नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को मिलने के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया आई है. व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति शांति समझौता कराना जारी रखेंगे और युद्ध खत्म करते रहेंगे ताकि जिंदगियां बचाई जा सके. व्हाइट हाउस ने कहा कि नोबेल कमिटी ने शांति के ऊपर राजनीति को चुना है. 

एक्स पर पोस्ट के जरिए व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया 

व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति समझौते कराना जारी रखेंगे. उनके पास एक मानवता वाला दिल है. उनके जैसा कोई नहीं है. वह अपनी इच्छाशक्ति से पहाड़ को हिला सकते हैं. 

'शांति की जगह राजनीति को जगह'

व्हाइट ने अपने बयान में कहा कि एक बार फिर नोबेल कमिटी ने साबित कर दिया कि वो शांति की जगह राजनीति को जगह देते हैं. गौरतलब है कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है. मचाडो को यह पुरस्कार ऐसे समय में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है जब कई देश तानाशाही के दलदल में धंसते जा रहे हैं.

मचाडो को मिला है शांति का नोबेल 

इस पुरस्कार के तहत मचाडो को 1.2 मिलियन डॉलर मिलेंगे. नोबेल कमिटी ने कहा कि मचाडो ने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा दिया और तानाशाही से लोकतंत्र को शांतिपूर्ण हासिल किया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nobel Peace Prize, Maria Corina Machado, Donald Trump
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com