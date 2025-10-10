शांति की जगह राजनीति को... डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल नहीं मिलने पर अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया

शांति का नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को मिलने के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया आई है. व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति शांति समझौता कराना जारी रखेंगे और युद्ध खत्म करते रहेंगे ताकि जिंदगियां बचाई जा सके. व्हाइट हाउस ने कहा कि नोबेल कमिटी ने शांति के ऊपर राजनीति को चुना है.

एक्स पर पोस्ट के जरिए व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया

व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति समझौते कराना जारी रखेंगे. उनके पास एक मानवता वाला दिल है. उनके जैसा कोई नहीं है. वह अपनी इच्छाशक्ति से पहाड़ को हिला सकते हैं.

'शांति की जगह राजनीति को जगह'

व्हाइट ने अपने बयान में कहा कि एक बार फिर नोबेल कमिटी ने साबित कर दिया कि वो शांति की जगह राजनीति को जगह देते हैं. गौरतलब है कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है. मचाडो को यह पुरस्कार ऐसे समय में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है जब कई देश तानाशाही के दलदल में धंसते जा रहे हैं.

मचाडो को मिला है शांति का नोबेल

इस पुरस्कार के तहत मचाडो को 1.2 मिलियन डॉलर मिलेंगे. नोबेल कमिटी ने कहा कि मचाडो ने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा दिया और तानाशाही से लोकतंत्र को शांतिपूर्ण हासिल किया था.