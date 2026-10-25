अमेरिका में भारतीय मूल के 2 उम्मीदवारों की चुनावी जंग सबसे महंगी, अब तक 2.26 अरब रुपये खर्च

एरिजोना में डॉ. अमीश शाह और फ्लोरिडा में पिया डंडिया (दोनों भारतीय मूल के डेमोक्रेट उम्मीदवार) इस समय भारी चुनावी फंडिंग की लड़ाई के केंद्र में हैं. उनके चुनावी मुकाबलों में सक्रिय चार बड़े 'सुपर पीएसी' (इंडिपेंडेंट एक्सपेंडिचर-ओनली पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) अब तक मिलकर कम से कम 23.89 मिलियन डॉलर (लगभग 2.26 अरब रुपये) खर्च करने की रिपोर्ट दे चुके हैं.

ये आंकड़े संबंधित समितियों की ओर से चुनाव आयोग को दी गई नवीनतम 24 घंटे की स्वतंत्र व्यय रिपोर्टों पर आधारित हैं. ये रिपोर्ट 21 और 22 अक्टूबर को दाखिल की गई थीं और 19 से 21 अक्टूबर तक के खर्च को दर्शाती हैं. हालांकि ये आंकड़े समितियों की ओर से स्वयं रिपोर्ट किए गए हैं और बाद में इनमें बदलाव हो सकता है.

पिया डांडिया ने कितना खर्च किया

डेमोक्रेटिक पक्ष में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवारों के समर्थन में काम करने वाली प्रमुख 'सुपर पीएसी' हाउस मेजॉरिटी पीएसी ने फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेसनल जिले में पिया डंडिया के रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी केसी अस्कार के खिलाफ 7.8 मिलियन डॉलर खर्च करने की जानकारी दी है. रिपोर्ट के अनुसार इस कुल खर्च में से केवल 20 अक्टूबर को ही टेलीविजन के लिए 2 मिलियन डॉलर, डिजिटल विज्ञापनों के लिए 369,000 डॉलर और रेडियो के लिए 112,320 डॉलर खर्च किए गए.

अमीश शाह ने कितना खर्च किया

इसी संगठन ने एरिजोना के पहले कांग्रेसनल जिले में अमीश शाह के प्रतिद्वंद्वी रिपब्लिकन उम्मीदवार जे. फीली के खिलाफ 4.4 मिलियन डॉलर खर्च करने की भी रिपोर्ट दी है. इस चुनाव क्षेत्र में 20 अक्टूबर को किए गए खर्चों में टेलीविजन के लिए 1.5 मिलियन डॉलर और डिजिटल विज्ञापनों के लिए 247,000 डॉलर शामिल हैं. इसके अलावा, उन्होंने पिया डंडिया के समर्थन में भी डिजिटल विज्ञापनों पर 22,500 डॉलर खर्च किए हैं. दोनों चुनावों को मिलाकर हाउस मेजॉरिटी पीएसी का कुल खर्च लगभग 12.25 मिलियन डॉलर हो चुका है.

इनके विरोधियों ने कितना खर्च किया

वहीं रिपब्लिकन पक्ष में एमएजीए इंक. से जुड़े दो 'सुपर पीएसी' ने इन दोनों भारतीय-अमेरिकी उम्मीदवारों के खिलाफ मिलाकर 11.63 मिलियन डॉलर खर्च करने की सूचना दी है. सेफ्टी एंड अफोर्डेबिलिटी पीएसी ने शाह के विरोध में 5.7 मिलियन डॉलर, जबकि नो गोइंग बैक पीएसी ने पिया डंडिया के विरोध में लगभग 6 मिलियन डॉलर खर्च करने की जानकारी दी है. यह जानकारी 22 अक्टूबर को दाखिल की गई उनकी 24 घंटे की रिपोर्ट में दी गई है.

इन बड़े संगठनों के अलावा कुछ छोटे समूह भी चुनावी मुकाबले में सक्रिय हैं. लीग ऑफ कंजर्वेशन वोटर्स विक्ट्री फंड ने 20 अक्टूबर को फीली के खिलाफ 447,000 डॉलर के विज्ञापन खरीदने की जानकारी दी, जिससे उनके खिलाफ कुल खर्च 482,077 डॉलर हो गया. रिपब्लिकन समूह अमेरिकन मेजॉरिटी एक्शन पीएसी ने 22 अक्टूबर को फीली के लिए घर-घर जाकर प्रचार करने और फोन बैंकिंग करने की जानकारी दी, जिससे उनके समर्थन में कुल खर्च 1 मिलियन डॉलर हो गया.

फ्लोरिडा में स्ट्रॉन्गर अमेरिका टुगेदर ने 23 अक्टूबर को दाखिल की गई रिपोर्ट में डांडिया के खिलाफ सीधे मेल के जरिए 29,500 डॉलर खर्च करने की जानकारी दी, जिससे उनके खिलाफ कुल खर्च 154,708 डॉलर हो गया. एशियाई अमेरिकी ब्रांडिंग वाले समूह, एएनएचपीआई राइजिंग टाइड ने 19 अक्टूबर को फीली के खिलाफ डिजिटल विज्ञापनों पर 4,515 डॉलर खर्च करने की सूचना दी.

कब है चुनाव

संघीय चुनाव आयोग (एफईसी) के आंकड़े एरिजोना के चुनाव में हुए सभी खर्चों को पूरी तरह नहीं दर्शाते. पॉलिटिको ने शुक्रवार को रिपोर्ट किया कि रिपब्लिकन समूह जे फीली के समर्थन में 22 मिलियन डॉलर से अधिक खर्च कर चुके हैं, जिनमें से बड़ा हिस्सा चुनाव अभियान के अंतिम हफ्तों में खर्च हुआ है.

रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी और एरिजोना कार्डिनल्स के पूर्व किकर जे. फीली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लंबे समय से दोस्त और गोल्फ पार्टनर रहे हैं. डॉ. अमीश शाह, जो एक चिकित्सक और एरिजोना राज्य के पूर्व विधायक हैं, एरिज़ोना के पहले जिले से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें स्कॉट्सडेल और उत्तरपूर्वी फीनिक्स के कुछ हिस्से शामिल हैं. नेपल्स प्रेस के अनुसार, डांडिया फ्लोरिडा के एक पुनर्गठित जिले से चुनाव लड़ रही हैं, जिससे रिपब्लिकन को लगभग 38,500 पंजीकृत मतदाताओं की बढ़त मिलती है. आम चुनाव तीन नवंबर को हैं.

(रिपोर्ट-IANS)

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