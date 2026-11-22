संदेशखाली आंदोलन का चेहरा और हिंगलगंज से भाजपा विधायक रेखा पात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है. उन्हें शनिवार देर रात कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है.

उन्हें सरकारी बसीरहाट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से कोलकाता रेफर किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके शरीर में जहर के असर के लक्षण मिले हैं. हालांकि, उनकी बीमारी का सही कारण अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि अस्पताल की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. भाजपा ने भी जहर देने की रिपोर्ट्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

रविवार सुबह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री शरदवत मुखर्जी अस्पताल पहुंचे और विधायक के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. इस घटना ने राजनीतिक हलकों में भी चिंता बढ़ा दी है.

शनिवार रात 9 बजे अचानक बिगड़ी तबीयत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेखा शनिवार रात करीब 9 बजे हिंगलगंज स्थित अपने आवास पर अचानक बीमार पड़ गईं. उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी तो परिजन उन्हें स्थानीय अस्पताल ले गए. वहां उन्हें शुरुआती इलाज दिया गया.

हालांकि, हालत में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने उन्हें बसीरहाट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ट्रांसफर करने का फैसला किया.

वहां भी उनकी हालत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ. बसीरहाट अस्पताल में उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) में भर्ती किया गया. करीब चार घंटे के इलाज के बाद भी उनकी हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया.

इसके बाद उन्हें कोलकाता लाने का फैसला लिया गया. हिंगलगंज विधायक को उसी रात शहर के एक निजी अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया.

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ITU के बेड नंबर 10 पर चल रहा इलाज

बंगाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेखा इस समय इंटेंसिव थेरेपी यूनिट (आईटीयू) के बेड नंबर 10 पर डॉ. युद्धजीत सेनगुप्ता की देखरेख में इलाज करा रही हैं. उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है.

यह भी बताया गया है कि उनके शरीर में जहर के असर के लक्षण हैं. हालांकि, अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि जहर किस तरह का था या वह शरीर में कैसे पहुंचा. डॉक्टर इस समय उनकी हालत को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं.

हालांकि, भाजपा के जिला नेतृत्व ने अभी तक रेखा की बीमारी को लेकर कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है. उनके परिवार ने भी उनकी हालत का असली कारण नहीं बताया है.

नतीजतन, भले ही जहर देने की रिपोर्ट्स सामने आई हैं, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इसके पीछे कोई खास घटना थी या नहीं.

कौन हैं रेखा पात्रा?

रेखा पात्रा 2024 में संदेशखाली आंदोलन के दौरान राज्य की राजनीति में एक जाना-पहचाना चेहरा बन गई थीं. उन्होंने तत्कालीन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. आंदोलन में उनकी भागीदारी ने राष्ट्रीय राजनीतिक स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया था.

2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने उन्हें बसीरहाट निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया था. हालांकि, वे चुनाव नहीं जीत पाईं. बाद में, 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में उन्होंने भाजपा के टिकट पर हिंगलगंज निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की और विधायक बनीं.

हाल ही में रेखा ने पार्टी के जिला नेतृत्व के प्रति असंतोष व्यक्त किया था. उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी राजनीतिक स्थिति और भाजपा के भीतर के आंतरिक मुद्दों के बारे में बात की थी.