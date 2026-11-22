तिलक वर्मा की अगुवाई वाली भारत ए की टीम ने शुक्रवार को अपने पहले मुकाबले में नेपाल को 306 रन से करारी शिकस्त दी जिससे टीम आत्मविश्वास से भरी होगी. वहीं गत चैंपियन पाकिस्तान ए ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 61 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी. आज दोनों टीमें जीतने की कोशिश करेगी और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी. भारतीय टीम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके कई खिलाड़ी शामिल हैं. लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भारत को कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है. भारत की बल्लेबाजी में आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह और प्रभसिमरन सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं जो टीम को काफी मजबूती देते हैं.

अब्दुल समद की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम भी यूएई के खिलाफ अपने पहले मैच में किए गए प्रदर्शन से उत्साहित होगी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 रन बनाए और फिर यूएई को 184 रन पर आउट कर दिया. शमिल हुसैन (62) और माज सदाकत (53) ने बल्लेबाजी में अहम योगदान दिया जबकि बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मुकीम और तेज गेंदबाज अली रजा ने तीन-तीन विकेट लि.

यूएई के खिलाफ 39 रन बनाने वाले समद के अलावा हुसैन, सदाकत और तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान के अहम खिलाड़ियों में शामिल होंगे. पाकिस्तान मौजूदा 50 ओवर के टूर्नामेंट का चैंपियन है. उसने 2023 के फाइनल में भारत ए को 128 रन से हराया था। इससे रविवार के मुकाबले का महत्व और बढ़ गया है.

आठ टीम के इस टूर्नामेंट को दो ग्रुप में बांटा गया है, प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी. भारत ए की टीम अपना आखिरी ग्रुप मुकाबला 24 नवंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी.

भारत में कहां होगा मैच का लाइव टेलीकास्ट

भारत A बनाम पाकिस्तान A: यह मैच कहां खेला जाएगा?

'एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026' में भारत A और पाकिस्तान A के बीच मैच रविवार को यानी आज 22 नवंबर को खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार (IST) दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा. 3 बजे टॉस होगा.

भारत A बनाम पाकिस्तान A: वेन्यू

भारत A और पाकिस्तान A के बीच यह मैच कतर के दोहा स्थित 'वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम' में खेला जाएगा.

'एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026' में भारत A बनाम पाकिस्तान A का लाइव प्रसारण भारत में कहां देखें?

भारत में क्रिकेट प्रशंसक 'एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026' के भारत A बनाम पाकिस्तान A मैच का लाइव प्रसारण भारत में 'सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क' पर देख सकते हैं.

'एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026' में भारत A बनाम पाकिस्तान A की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देखें?

भारत में 'एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026' के भारत A बनाम पाकिस्तान A मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में 'सोनी लिव' (Sony LIV) ऐप पर उपलब्ध होगी.

भारत A बनाम पाकिस्तान A: टीमें (स्क्वाड)

भारत A टीम: तिलक वर्मा (कप्तान), रिंकू सिंह (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, कुमार कुशाग्र, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विपराज निगम, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अरशद खान और आयुष बडोनी

पाकिस्तान A टीम: अब्दुल समद (कप्तान), अहमद दानियाल, अली रजा, दानिश अजीज, फरहान यूसुफ, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इमरान रंधावा, रोहेल नजीर, साद मसूद, शहजैब खान, शामिल हुसैन और सुफियान मोकीम

यह भी पढ़ें | सचिन तेंदुलकर ने इस बॉलीवुड एक्टर की जमकर की तारीफ, कहा- क्रिकेट में भी बना सकते थे नाम

यह भी पढ़ें | भारत ने रचा इतिहास, 720 रन ठोक मेगा रिकॉर्ड लिस्ट में बनाई जगह, इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया छूटे पीछे