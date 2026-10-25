अमेरिकी चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज, ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने का अब भी दुख

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म इलेक्शन) की रैलियों में भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र आया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारी टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने की धमकी देकर, परमाणु हथियारों से लैस दो पड़ोसी देशों को युद्ध करने से रोका था.

भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले के बाद, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, मई 2025 में 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था. इसका मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) में मौजूद आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था.

शुक्रवार को फ्लोरिडा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, ट्रंप ने एक बार फिर इस बात का श्रेय लिया कि उन्होंने पिछले साल भारत और पाकिस्तान को भारी टैरिफ की धमकी देकर युद्ध बढ़ने से रोका था. उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस ये दोनों देश गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने गोलीबारी रोक दी. उन्होंने यह भी कहा कि "ग्यारह विमान मार गिराए गए थे."

ट्रंप ने कहा, "मैंने भारत और पाकिस्तान, जो दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, उन्हें रोका... मैंने कहा, 'साथियों, अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं, तो आप अमेरिका के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे... मैं आप दोनों पर भारी टैरिफ लगा दूंगा, 250 प्रतिशत तक, ताकि आप कोई भी कारोबार न कर सकें'." उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान बहुत परेशान और गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने गोलीबारी बंद कर दी और युद्ध खत्म हो गया.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "ग्यारह विमान मार गिराए गए थे. मैंने इस युद्ध को रोका, और ऐसा कर पाना वास्तव में सम्मान की बात है..." उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस कोशिश में उन्हें संयुक्त राष्ट्र से कोई मदद नहीं मिली. ट्रंप ने कहा, "मैंने संयुक्त राष्ट्र को एक भी फोन कॉल नहीं किया. लेकिन हमने कई युद्धों को रुकवा दिया, अभी कुछ और भी बचे हैं. जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतने सारे युद्ध चल रहे हैं."

ट्रंप ने अपने दावों के अनुसार कूटनीतिक हस्तक्षेप करने के बावजूद नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर निराशा जताई. उन्होंने कहा, "मैंने आठ युद्ध खत्म कराए हैं. क्या मुझे नोबेल पुरस्कार मिला? नहीं." भारत ने ट्रंप के इन दावों को बार-बार खारिज किया है कि उन्होंने नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच युद्धविराम कराने में मध्यस्थता की थी.

यह भी पढ़ें-

मक्का में कपल को किस तरीके से मिली मौत की सजा? बांग्लादेश ने सऊदी अरब से पूछे सवाल