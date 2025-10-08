अमेरिका में भी दिवाली की धूम, सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य ने घोषित की छुट्टी, 10 लाख भारतीय का घर

अमेरिका में रहने वाले भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है. अमेरिकी राज्या कैलिफोर्निया ने दिवाली को अब आधिकारिक राज्य अवकाश घोषित कर दिया है. यानी इस दिन कैलिफोर्निया राज्य में सरकारी छुट्टी रहेगी. इस घोषणा के साथ कैलिफोर्निया रोशनी के इस त्योहार को आधिकारिक तौर पर छुट्टी के रूप में मान्यता देने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य बन गया है.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने मंगलवार, 7 अक्टूबर को घोषणा की कि उन्होंने दिवाली को राजकीय छुट्टी घोषित करने वाले विधानसभा सदस्य ऐश कालरा के बिन पर अपना साइन कर दिया है. दिवाली को आधिकारिक छुट्टी के रूप में नामित करने के लिए यह बिल कैलिफोर्निया में विधानसभा में लगा गया था जहां सितंबर में यह दोनों सदनों में पास हो गया. अब गवर्नर के मुहर के बाद यह आधिकारिक रूप से लागू हो जाएगा.

अमेरिका में दिवाली की धूम, इन राज्यों में मिल रही सरकारी छुट्टी

अक्टूबर 2024 में, अमेरिका का पेंसिल्वेनिया आधिकारिक तौर पर दिवाली को सरकारी छुट्टी वाले त्योहार के रूप में मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया था. इसके बाद इस साल कनेक्टिकट राज्य ने भी दिवाली को ऐसी ही मान्यता दी. तीसरे राज्य के रूप में कैलिफोर्निया ने अब ऐसा कदम उठाया है. कैलिफोर्निया में 10 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं.

न्यूयॉर्क शहर में भी मौजूद सभी पब्लिक स्कूलों में दिवाली की छुट्टी होती है. दरअसल न्यूयॉर्क शहर ने 1 नवंबर, 2024 को दिवाली के लिए पब्लिक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था. यह पहली बार था कि त्योहार के लिए स्कूलों को आधिकारिक तौर पर बंद किया गया था. न्यूयॉर्क शहर से अलग, न्यूयॉर्क राज्य के दूसरे जिले के स्कूलों में भी दिवाली को आधिकारिक छुट्टी के रूप में मनाया जाएगा.

इसके अलावा न्यू जर्सी के कुछ बड़े स्कूल जिलों में दिवाली पर स्कूल बंद रहते हैं. अगर फिलाडेल्फिया की बात करें तो यह शहर अमेरिका में दिवाली पर आधिकारिक तौर पर छुट्टी घोषित करने वाले शुरुआती बड़े शहरों में से एक है. इसी तरह वर्जीनिया के फेरफैक्स काउंटी जैसे कुछ बड़े जिलों में भी दिवाली पर स्कूल की छुट्टियां होती हैं.