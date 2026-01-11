विज्ञापन
अमेरिका की सीरिया में एयर स्‍ट्राइक, इस्‍लामिक स्‍टेट के ठिकानों को बनाया निशाना

यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार, अमेरिका और सहयोगी बलों द्वारा किए गए इन हमलों में सीरिया भर में इस्लामिक स्टेट के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया.

  • अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सीरिया में एयर स्ट्राइक कर जवाबी हमलों का नया दौर शुरू किया है.
  • पल्मायरा में आईएस के हमले में दो अमेरिकी सैनिक और एक अमेरिकी नागरिक दुभाषिए की मौत हो गई थी.
  • यूएस सेंट्रल कमांड ने साफ किया कि सैनिकों को नुकसान पहुंचाने वालों को दुनिया में कहीं भी निशाना बनाया जाएगा.
अमेरिका ने इस्‍लामिक स्‍टेट के खिलाफ एयर स्‍ट्राइक में कई ठिकानों को निशाना बनाया है. इसके साथ ही अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जवाबी हमलों का एक और दौर शुरू किया है. पिछले महीने सीरिया में हुए हमले में दो अमेरिकी सैनिकों और एक अमेरिकी नागरिक दुभाषिए की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब अमेरिका ने जवाब दिया है. यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार, अमेरिका और सहयोगी बलों द्वारा किए गए इन हमलों में सीरिया भर में इस्लामिक स्टेट के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया.

ट्रंप प्रशासन द्वारा शनिवार के हमले पिछले महीने पल्मायरा में आईएसआईएस के घातक हमले का जवाब है, जिसमें सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस-टोवर, सार्जेंट विलियम नथानिएल हॉवर्ड और अमेरिकी नागरिक दुभाषिये अयाद मंसूर सकात की मौत हो गई थी.

हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाते हैं तो...: यूएस सेंट्रल कमांड

यूएस सेंट्रल कमांड ने शनिवार को एक बयान में कहा कि हमारा संदेश साफ है, यदि आप हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम आपको दुनिया में कहीं भी ढूंढ निकालेंगे और मार देंगे. चाहे आप न्याय से बचने की कितनी भी कोशिश क्यों न करें.

सीरिया के अधिकारियों ने एक दिन पहले कहा था कि उनके सुरक्षाबलों ने लेवांत में आईएस ऑपरेशनों के सैन्य नेता को गिरफ्तार कर लिया है.

अमेरिकी सेना ने कहा कि शनिवार के हमले सहयोगी बलों के साथ मिलकर किए गए थे. हालांकि यह साफ नहीं किया गया है कि किन बलों ने भाग लिया था.

'ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक' को दिया अंजाम

ट्रंप प्रशासन की ओर से पल्मायरा हमलों के जवाब में चलाए गए इस अभियान को 'ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक' नाम दिया गया है. टोरेस-टोवर और हॉवर्ड दोनों आयोवा नेशनल गार्ड के सदस्य थे.

19 दिसंबर को इस अभियान की शुरुआत बड़े पैमाने पर हमले के साथ हुई थी, जिसमें मध्य सीरिया में आईएस के बुनियादी ढांचे और हथियारों वाले 70 ठिकानों को निशाना बनाया गया था.

कुर्द नेतृत्व वाली सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज कई सालों से सीरिया में आईएस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की मुख्य सहयोगी रही है, लेकिन दिसंबर 2024 में पूर्व सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद से अमेरिका की ओर से सीरिया की सरकार के साथ समन्वय बढ़ा रहा है. सीरिया हाल ही में आईएस के खिलाफ वैश्विक गठबंधन में शामिल हुआ है.

