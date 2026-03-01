विज्ञापन

US-ईरान विवाद के बीच परिवार से मिलने दुबई पहुंचा ये एक्टर, आसमान में मिसाइलों का  शेयर किया वीडियो, परिवार भी डरा

कन्नप्पा एक्टर विष्णु मंचू ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें मिसाइलों और हवाई हमलों की आवाजों से उनका घर पूरा हिल गया है. 

US-ईरान विवाद के बीच परिवार से मिलने दुबई पहुंचा ये एक्टर, आसमान में मिसाइलों का  शेयर किया वीडियो, परिवार भी डरा
दुबई में परिवार के साथ हैं एक्टर विष्णु मंचू

अमेरिका और इजरायल ने शनिवार 28 फरवरी को ईरान पर स्ट्राइक कर दिया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी जवाब देते हुए बहरिन में इजरायल और यूएस के मिलिट्री फैसिलिटी पर हमला कर दिया. वहीं खबरों के अनुसार, पूरे इलाके में तनाव बढ़ने के कारण अबू धाबी, दुबई, कतर और कुवैत में भी धमाकों की खबरें सामने आ रही हैं. इसी बीच कन्नप्पा एक्टर विष्णु मंचू, जो दुबई में अपने परिवार से मिलने गए थे. उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आसमान में मिसाइलों को देखा जा सकता है. जबकि धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं. 

विष्णु मंचू ने शेयर किया वीडियो

वीडियो एक्टर के घर के बाहर का है. जहां आसमान में मिसाइलें चल रही हैं. वहीं विष्णु मंचू अपने बेटी को देखते हैं, जो बेहद डरे हुए नजर आ रहे हैं. एक्टर ने कैप्शन में लिखा, “आज रात दुबई में परिवार से मिलने आया हूं. आसमान में मिसाइलें दिख रही हैं. तेज आवाजों से हमारा घर हिल गया और छोटी आयरा डर गई है. शांति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं. कहीं भी कोई बच्चा अपनी छत के ऊपर युद्ध की आवाज सुनते हुए बड़ा न हो.”

UAE की डिफेंस फोर्स का किया शुक्रिया

आगे उन्होंने लिखा, “आम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए UAE की डिफेंस फोर्स का शुक्रगुजार हूं. ऐसे पल हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी सच में कितनी नाजुक है. ताकत और शांति के लिए प्रार्थना करता हूं. हर हर महादेव.” इस पोस्ट पर फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं और एक्टर की सलामती की दुआ मांग रहे हैं. 

