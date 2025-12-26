कैसे खड़ा हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS? जानें कौन है इसका नया चीफ

US Army ISIS Attack: क्रिसमस के मौके पर अमेरिका ने आतंकी संगठन ISIS के कई ठिकानों पर हमला कर दिया. खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी और सोशल मीडिया पर हमले का वीडियो भी शेयर किया गया. बताया जा रहा है कि अमेरिका के इस हमले में नाइजीरिया में मौजूद आईएसआईएस के कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये उन लोगों पर हुए हमलों का बदला है, जो क्रिश्चियन थे और इन आतंकियों का निशाना बने थे. ऐसे में आज हम आपको इस खतरनाक आतंकी संगठन के बनने की कहानी बता रहे हैं, कैसे ये खूंखार आतंकी संगठन तेजी से उभरा और दुनियाभर में आतंक मचाने का काम किया.

ऐसे बना आतंकी संगठन ISIS

इराक में पहली बार आईएसआईएस का उदय हुआ, आतंकी संगठन अल-कायदा से ही इस नए संगठन का जन्म हुआ था. 2011 में इसे इस्लामिक स्टेट इन इराक (ISI) के नाम से जाना जाता था. जब इराक में अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे और शिया सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, तब इस संगठन ने मौके का फायदा उठाया और इस विद्रोह में आक्रामक तरीके से शामिल हो गया. इसके बाद 2013 तक इस संगठन ने सीरिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और अपना नाम बदलकर इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट कर दिया.

बगदादी के आतंक का दौर

अबू बक्र अल-बगदादी ने नेतृत्व में इस खतरनाक आतंकी संगठन ने इराक के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया और दुनिया इसे आईएसआईएस के नाम से जानने लगी. ये आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की मांग करता है. बगदादी ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई. आईएसआईएस विदेशी नागरिकों का कत्ल करता और इसका वीडियो भी पोस्ट किया जाता था.

साल 2013 से लेकर 2017 तक इस आतंकी संगठन ने इराक के कई इलाकों पर राज किया, लेकिन इसके बाद इसका पतन शुरू हो गया. 2019 तक सभी बड़े इलाकों से ISIS को खदेड़ दिया गया. इस दौरान हजारों आतंकियों के साथ-साथ इनसे लड़ने वाले सैकड़ों जवानों की भी मौत हो गई.

पूरी तरह नहीं हुआ खात्मा

भले ही इराक से ISIS की जड़ों को उखाड़ दिया गया है, लेकिन कई देशों में अब भी इस संगठन की मौजूदगी है. जिनमें वो नाइजीरिया भी शामिल है, जहां अमेरिका ने अटैक किया है. इसके अलावा लीबिया, अफगानिस्तान, पश्चिम अफ्रीका और मिस्र जैसे देशों में इस संगठन से जुड़े आतंकी मौजूद हैं. यूएन की तरफ से बताया गया है कि इराक और सीरिया में अब भी 18 हजार से ज्यादा ISIS आतंकी मौजूद हैं.

कौन है नया लीडर?

अबू बक्र अल-बगदादी के बाद से कई बड़े आतंकियों ने इस संगठन की कमान संभाली, लेकिन ज्यादातर अमेरिकी सेना के हमलों में मारे गए. इनमें अबू इब्राहिम अल-हाशमी अल कुरैशी का नाम भी शामिल है, जो बगदादी का भाई था. इसके मारे जाने के बाद अबू हुसैन अल-हुसैनी अल-कुरैशी ISIS का चीफ बना, लेकिन 2023 में उसे भी मार गिराया गया. अब अबू हफ्स अल-हाशिमी अल-कुरैशी को इस संगठन का मुखिया माना जाता है, जिसे 2023 में ये जिम्मेदारी मिली थी.