सीरिया में ISIS के बंदूकधारी ने की 2 अमेरिकी सैनिकों और एक आम नागरिक की हत्या 

मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की देखरेख करने वाली सेंटकॉम ने एक्स पर कहा कि सीरिया में आईएसआईएस के एक अकेले बंदूकधारी ने घात लगाकर ये हमला किया था.

सीरिया में दो अमेरिकी सैनिकों और एक नागरिक की हत्या करने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि ये हत्याएं ISIS के बंदूकधारी ने इन लोगों की हत्या की है. इन हत्याओं को लेकर यूएस सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने कहा कि इस्लामिक स्टेट समूह के एक सदस्य द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में शनिवार को सीरिया में तीन अमेरिकी मारे गए हैं. 

मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की देखरेख करने वाली सेंटकॉम ने एक्स पर कहा कि सीरिया में आईएसआईएस के एक अकेले बंदूकधारी ने घात लगाकर ये हमला किया था. इस हमले में अमेरिकी सेवा सदस्यों और एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई, और तीन सेवा सदस्य घायल हो गए. बंदूकधारी को मार गिराया गया. 

US Soldier Killed In Syria
